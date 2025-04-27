Что удалось достичь и зачем представители КНР приедут в Пинск – итоги визита делегации Брестской области в Китай

Сейчас весь мир стремиться сотрудничать с Китаем, и мы в том числе. На неделе в Брестской области рассказали об итогах поездки в эту страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас весь мир стремиться сотрудничать с Китаем, и мы в том числе. На неделе в Брестской области рассказали об итогах поездки в эту страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Удалось заключить контракт на сумму 320 миллионов юаней на поставку нашей мясомолочной продукции в Китай. Также подписали меморандум по инвестициям в уникальное предприятие по производству иммуноглобулинов, которое станет единственным в СНГ и позволит организовать высокотехнологичное производство. Есть совместные планы в машиностроении и сельском хозяйстве.
Михаил Баценко, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Посещали судоверфь, которая производит океанские лайнеры, контейнеровозы, сухогрузы, но нам интересно сотрудничество с Пинским судостроительно-судоремонтным заводом. В ближайшее время делегация этой судоверфи будет в городе Пинске, чтобы оценить техническое состояние и возможность производить речные суда, в которых мы сегодня нуждаемся и Российская Федерация. То есть рынок достаточно большой.