Что удалось достичь и зачем представители КНР приедут в Пинск – итоги визита делегации Брестской области в Китай

Сейчас весь мир стремиться сотрудничать с Китаем, и мы в том числе. На неделе в Брестской области рассказали об итогах поездки в эту страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Удалось заключить контракт на сумму 320 миллионов юаней на поставку нашей мясомолочной продукции в Китай. Также подписали меморандум по инвестициям в уникальное предприятие по производству иммуноглобулинов, которое станет единственным в СНГ и позволит организовать высокотехнологичное производство. Есть совместные планы в машиностроении и сельском хозяйстве.