Признание Крыма, «заморозка» фронта и вывод войск. Что известно о мирном плане Трампа по Украине

Переговоры по Украине то срываются, то снова начинаются. Сначала в Лондон решил никто не ехать – ни вице-президент США Вэнс, ни Зеленский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Так что, собственно, и говорить было не с кем и не о чем. Хотя Штаты, вероятно, и хотели на встрече в Лондоне ввести ЕС в переговорный процесс, чтобы выработать общую позицию с учетом интересов Европы. К чему так стремилась Британия и Франция.
Трамп даже составил проект, который просочился в СМИ. Что-то похожее на этот план опубликовало Reuters. Он включает признание Крыма, заморозку по текущей линии фронта, а также вывод российских войск из Харьковской области и контроль США над Запорожской АЭС. Взамен снятие санкций и ввод миротворцев. Но предложение Трампа так и не дошло до адресата.
Тем не менее контакты продолжились по линии Кремля. В Москву в третий раз прибыл посланник Трампа Уиткофф. Ранее Россия показала, что готова к миру, объявив в одностороннем порядке пасхальное перемирие. Но показала, что готова и к войне – в ночь на пятницу по Украине был нанесен самый массированный ракетный удар с 2024 года. Таким образом Москва, видя, что переговоры заходят в тупик, показывает, что готова к любому развитию событий.
Что же касается украинского трека, то Трамп заявил, что «переговоры идут хорошо, но Белый дом не ставит никаких конкретных сроков». Это значит, что ни к 1, ни к 9 мая прогресса ждать не стоит. Как минимум пока что нет никакой единой позиции США и Евросоюза, а значит, не могут быть сняты санкции, а значит, им пока нечего предложить России.