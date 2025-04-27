Признание Крыма, «заморозка» фронта и вывод войск. Что известно о мирном плане Трампа по Украине

Переговоры по Украине то срываются, то снова начинаются. Сначала в Лондон решил никто не ехать – ни вице-президент США Вэнс, ни Зеленский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так что, собственно, и говорить было не с кем и не о чем. Хотя Штаты, вероятно, и хотели на встрече в Лондоне ввести ЕС в переговорный процесс, чтобы выработать общую позицию с учетом интересов Европы. К чему так стремилась Британия и Франция.

Трамп даже составил проект, который просочился в СМИ. Что-то похожее на этот план опубликовало Reuters. Он включает признание Крыма, заморозку по текущей линии фронта, а также вывод российских войск из Харьковской области и контроль США над Запорожской АЭС. Взамен снятие санкций и ввод миротворцев. Но предложение Трампа так и не дошло до адресата.