42 белоруса, которые постоянно проживают за границей, проголосовали на выборах в Минске

Выборы Президента в Минске прошли спокойно и демократично. Предварительные итоги голосования в столице во время брифинга в Мингорисполкоме подвел председатель городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси Александр Щекович, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске явка составила 69,72 %. В столице была организована 701 участковая комиссия. Отмечено, что участие в выборах приняли много молодых людей, которые голосовали впервые. Среди них и 24 человека, которым исполнилось 18 лет именно 26 января.