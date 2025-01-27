42 белоруса, которые постоянно проживают за границей, проголосовали на выборах в Минске

Выборы Президента в Минске прошли спокойно и демократично. Предварительные итоги голосования в столице во время брифинга в Мингорисполкоме подвел председатель городской избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси Александр Щекович, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске явка составила 69,72 %. В столице была организована 701 участковая комиссия. Отмечено, что участие в выборах приняли много молодых людей, которые голосовали впервые. Среди них и 24 человека, которым исполнилось 18 лет именно 26 января.
Александр Щекович, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Беларуси:
У нас был образован избирательный участок, где имели возможность проголосовать граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории других государств. В Минске проголосовали 42 человека, которые 15, 20, 30 лет живут за пределами страны. Они нашли время, возможность и желание приехать в Беларусь во время выборов и отдать свой голос.
28 января состоится заседание городской избирательной комиссии. Окончательные итоги Центральная избирательная комиссия планирует объявить 3 февраля.