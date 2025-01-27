В Минске поздравили мам, чьи дети родились в день выборов

В столице поздравили мам, чьи дети родились в день выборов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 26 января только в 1-й городской клинической больнице на свет появились пять маленьких белорусов. Это четыре мальчика и одна девочка. Первый малыш родился в 8 утра. Поздравить мам с таким важным событием пришли активисты БРСМ. Традиционно с подарками: это одежда для малышей с национальным орнаментом, наборы для новорожденных и, конечно, цветы.

Наталья Иванушкина: Мы очень удивлены и очень рады. Всегда внимание очень приятно, а по такому замечательному поводу приятно вдвойне.

Мария Буквич: Для нашей страны это такой грандиозный праздник – выбирался глава государства. Это равносильный такой же праздник был для нас – рождение долгожданного сына, которого мы ждали 10 лет. Назовем мы его Сергей. Отчество у него Александрович. Весом он родился – 4 килограмма 30 грамм, что для меня является подвигом.

Алексей Пикус, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ:

Реакция была самая разная. Потому что у многих была такая легкая приятная неожиданность. С моей стороны всегда было приятно видеть, что людям нравится. Они понимают, что о них заботятся, о них думают и поздравляют с таким важным днем.

В Беларуси в день выборов родились 79 детей. Из них 46 мальчиков и 33 девочки.