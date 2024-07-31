Азарёнок о «схеме госпереворота» в США: сначала ищут точки опоры, а потом сносят режим

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Давайте выведем классическую формулу. Чтобы совершить в стране госпереворот, американцы ищут сначала точки опоры. Точки опоры могут быть... В Венесуэле это организованная преступность, к сожалению. Это те люди, которые завязаны на так или иначе экспорт, импорт наркотиков, контрабандных товаров и всего остального. Они ищут точку опоры раз, и они заговаривают зубы власти. Они начинают переговоры, фуршеты, демократизацию, сотрудничество. Они начинают вот это вот все, ну а после этого, значит, они опускают власть в теплую ванну, а затем говорят своим точкам опорам, своим марионеткам «вперед в атаку» и сносят режимы.

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