Эмоциональное или психологическое насилие – в чём особенность кибербуллинга?

Сейчас сложно представить себе ребенка, у которого нет соцсетей, ведь это не только общение, но еще и ценный помощник в учебе. Здесь контакты, одноклассники и школьные чаты. О том, как сделать общение в социальных сетях максимально полезным и безопасным для вашего ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Денис Северов, магистр психологии:
Мы давно уже знакомы с таким понятием, как буллинг. Буллинг – это когда ни в коем случае не один человек, а группа людей начинает негативно высказываться, обвинять, игнорировать и совершать любой другое эмоциональное, психологическое или физическое насилие в отношении объекта. Кибербуллинг – то же самое делается, кроме физического насилия на просторах интернета.
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