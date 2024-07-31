Публикуют фото и номер мобильного телефона – как много информации о подростках доступно в соцсетях?

Сейчас сложно представить себе ребенка, у которого нет соцсетей, ведь это не только общение, но еще и ценный помощник в учебе. Здесь контакты, одноклассники и школьные чаты. О том, как сделать общение в социальных сетях максимально полезным и безопасным для вашего ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Дети сами нередко дают повод преступникам, когда не уделяют особое внимания своей безопасности и приватности. Вот что по этому поводу говорит статистика. Почти половина указывают в социальных сетях свой настоящий возраст и рассказывают о своих увлечениях. Больше четверти – 27 % отмечают номер школы, 13 % выкладывает фотографии, на которых видно обстановку квартиры, 12 % указывают имена родственников, родителей также и 10 % вовсе публикуют номер мобильного телефона.