На ранних этапах – как защитить ребёнка от опасного контента в интернете?

Сейчас сложно представить себе ребенка, у которого нет соцсетей, ведь это не только общение, но еще и ценный помощник в учебе. Здесь контакты, одноклассники и школьные чаты. О том, как сделать общение в социальных сетях максимально полезным и безопасным для вашего ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Диана Свитина, блогер:
В интернете была раньше популярна такая тема, как «Синий кит», очень страшная. Почему все-таки стоит смотреть историю браузера, чтобы элементарно заметить на ранних этапах, если что-то с ребенком идет не так. Он, например, по каким-то причинам не рассказывает вам об этом.
Заинтересоваться деструктивными субкультурами – в чем опасность социальных сетей для подростков – подробнее здесь.