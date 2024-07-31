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На ранних этапах – как защитить ребёнка от опасного контента в интернете?

31 июля 2024 18:50
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Сейчас сложно представить себе ребенка, у которого нет соцсетей, ведь это не только общение, но еще и ценный помощник в учебе. Здесь контакты, одноклассники и школьные чаты. О том, как сделать общение в социальных сетях максимально полезным и безопасным для вашего ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

На ранних этапах – как защитить ребёнка от опасного контента в интернете?-1

Диана Свитина, блогер:
В интернете была раньше популярна такая тема, как «Синий кит», очень страшная. Почему все-таки стоит смотреть историю браузера, чтобы элементарно заметить на ранних этапах, если что-то с ребенком идет не так. Он, например, по каким-то причинам не рассказывает вам об этом.

Заинтересоваться деструктивными субкультурами – в чем опасность социальных сетей для подростков – подробнее здесь.

# Интернет # общество

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