Евгений Пустовой: «В тренде теперь уже не бело-красная одежда, а дресс-код с мерчами «последнего диктатора» Европы»

О рисках, которые были, и чего ожидать, расскажет Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Новости Беларуси. Референдум как прививка от разрушения страны. В стране незаметно общественного противостояния, виновные понесли наказание, большинство прозрело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но заказчики смертельных перемен не отказываются от своих планов. Борьба с белорусской моделью развития перешла на международный уровень.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ну что, воинствующая пропаганда – бай-бай. Пускай Муковозчик гуталинит свои берцы от бчб-накипи и прячет их далеко в кладовую, пускай Марзалюк с головой уходит в историю, а Артюх всю разглаженную и отпаренную позицию по оппозиции раскладывает по полочкам общественного запроса. Лазуткин займется разработкой занимательной политологии для школ, обязательно со смыслами от Дзерманта. Родовская, мило улыбнувшись, уйдет в провластный бутик выбирать мерчи от Первого. Азаренок наконец-то что-нибудь сделает со своим языком, а я переобуюсь в лоферы, надену галстук и пойду на поводу елейно-трендовых купюр либеральненькой политики.

Ну а че, время мира – в тренде теперь уже не бело-красная одежда, а дресс-код с мерчами «последнего диктатора» Европы. Жаль, что нельзя сказать фразами Первого. Ну, типа, не так же модно будет звучать. Мы же становимся либеральнее. Но люди выбирают не форму, а смыслы. Хочется так думать. Главное, чтобы цитаты от Президента красовались не только на одежде и расходились не только бы по модным «телегам», но и в сознании общества.