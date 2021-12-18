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Что произошло с той самой белорусской сгущёнкой и нужны ли сельские библиотеки? Анонс программы «Неделя»

18 декабря 2021 15:48
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Новости Беларуси. О том, что важно, смотрите в итоговой информационной программе «Неделя» на СТВ. Мы собираем главные темы в лучших репортажах и интервью.

И вот что оказалось в центре внимания всей страны и наших корреспондентов.

Что произошло с той самой белорусской сгущёнкой и нужны ли сельские библиотеки? Анонс программы «Неделя»-1

О главных событиях уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 19 декабря, в 19:30. Подробности в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # общество # Ольга Коршун # Анна Корольчук # Виктор Пралич # Кристина Протосовицкая # Николай Мысливец # Александр Лукашенко # Фотофакт

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