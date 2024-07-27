Азарёнок о переговорах Лукашенко и Путина: они решают судьбы мира, и Бог там, совсем рядом с ними!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

И снова сакральные места. И снова лидеры вместе. И снова мы диктуем повестку миру. И наша взяла. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Давайте еще раз посмотрим. Древний, священный, великий остров Валаам, северный Афон, православная твердыня, вожди Александр Лукашенко и Владимир Путин. Здесь все: и древнее благочестие, и великая война, и страшная блокада, и современность.

Посмотрите на фото. Вожди молятся о победе воинства нашего, о торжестве Божьей правды на земле, о мире и благоденствии, а за их спиной – воины в нимбах. И ведь правда, лгут треклятые подлые лживые еретики, рассказывая нам о православии как о какой-то розовой кисельной литературе. Это вера воинов, ратников, настоящих крестоносцев, а не псов Ватикана. Первые святые наши – Борис и Глеб – они мученики, пораженные самыми страшными грешниками, смутьянами, бунтовщиками, можно сказать, либералами того времени. Теми, кто беспрерывно сеял междоусобицу ради привилегий своих и власти и по зову подлого сердца. Но они князья, а значит, воины, правители. Дальше святой благоверный князь Александр Невский, он разбил шведов, он разбил поганых тевтонцев. Местночтимый святой Иоанн Васильевич Грозный, защитник веры и силы, и, как поется в Акафисте, державы щит и ограждение! Для врагов же истинной был грозой.

Григорий Азаренок:

И Дмитрий Донской, святой правитель, князь, победивший на Куликовом поле. А благословил его игумен земли русской Сергий Радонежский, великий молитвенник. Он из своей обители видел Куликовское побоище и был в рядах славянской рати. И у нас впереди Куликово поле. И хоть у нас и не поизвелись любители рядиться в перья, любители шлюхты, гарцавання, самотнасці, сарматства, лицвінства и прочая дребедень. Но им, пернатым лыцарям, уже ответил Тарас Бульба. А дополнил Колос: Усё гэта – скарбы чужаніцы,

Магната князя Радзівіла,

А ты, пакуль ёсць рух і сіла,

Служы панам, збірай іх крошкі

І ведай цьмяныя дарожкі

Батрацкай долі да магілы,

Служы, пакорны і пахілы,

Служы з-за панскага агрызка

І заўжды гніся нізка-нізка!

Но не будем гнуться. Наш нынче царь на троне, крестьянский царь, вождь народный, Батька Лукашенко. И царственные мученики помогут. Не зря их предел посетили лидеры. Здесь я сошлюсь на Александра Павловича Шпаковского. Цитата: «На самом деле это будут важнейшие переговоры Путина и Лукашенко. От результатов напрямую зависит не только дальнейшее развитие союзных отношений либо региональной конфигурации, но и архитектура мировых процессов».