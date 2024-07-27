Азарёнок о переговорах Лукашенко и Путина: они решают судьбы мира, и Бог там, совсем рядом с ними!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И снова сакральные места. И снова лидеры вместе. И снова мы диктуем повестку миру. И наша взяла.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Давайте еще раз посмотрим. Древний, священный, великий остров Валаам, северный Афон, православная твердыня, вожди Александр Лукашенко и Владимир Путин. Здесь все: и древнее благочестие, и великая война, и страшная блокада, и современность.
Посмотрите на фото. Вожди молятся о победе воинства нашего, о торжестве Божьей правды на земле, о мире и благоденствии, а за их спиной – воины в нимбах. И ведь правда, лгут треклятые подлые лживые еретики, рассказывая нам о православии как о какой-то розовой кисельной литературе.
Это вера воинов, ратников, настоящих крестоносцев, а не псов Ватикана. Первые святые наши – Борис и Глеб – они мученики, пораженные самыми страшными грешниками, смутьянами, бунтовщиками, можно сказать, либералами того времени. Теми, кто беспрерывно сеял междоусобицу ради привилегий своих и власти и по зову подлого сердца. Но они князья, а значит, воины, правители. Дальше святой благоверный князь Александр Невский, он разбил шведов, он разбил поганых тевтонцев. Местночтимый святой Иоанн Васильевич Грозный, защитник веры и силы, и, как поется в Акафисте, державы щит и ограждение! Для врагов же истинной был грозой.
Григорий Азаренок:
И Дмитрий Донской, святой правитель, князь, победивший на Куликовом поле. А благословил его игумен земли русской Сергий Радонежский, великий молитвенник. Он из своей обители видел Куликовское побоище и был в рядах славянской рати. И у нас впереди Куликово поле.
И хоть у нас и не поизвелись любители рядиться в перья, любители шлюхты, гарцавання, самотнасці, сарматства, лицвінства и прочая дребедень. Но им, пернатым лыцарям, уже ответил Тарас Бульба. А дополнил Колос:
Усё гэта – скарбы чужаніцы,
Магната князя Радзівіла,
А ты, пакуль ёсць рух і сіла,
Служы панам, збірай іх крошкі
І ведай цьмяныя дарожкі
Батрацкай долі да магілы,
Служы, пакорны і пахілы,
Служы з-за панскага агрызка
І заўжды гніся нізка-нізка!
Но не будем гнуться. Наш нынче царь на троне, крестьянский царь, вождь народный, Батька Лукашенко. И царственные мученики помогут. Не зря их предел посетили лидеры. Здесь я сошлюсь на Александра Павловича Шпаковского. Цитата: «На самом деле это будут важнейшие переговоры Путина и Лукашенко. От результатов напрямую зависит не только дальнейшее развитие союзных отношений либо региональной конфигурации, но и архитектура мировых процессов».
Они решают судьбы мира, и Бог там, совсем рядом с ними. А нам всем надо попросить у Господа: сделай нас достойными, чтобы войти в воинство их, опричное, ратное, победное. Мы православные!
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