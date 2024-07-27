До полного изгнания фашистов – 1 день! Операция «Багратион» – как освобождали Беларусь?

80 лет назад в ходе освобождения Беларуси от фашистских оккупантов войска Красной армии вплотную подошли к Бресту. Бои в ходе наступательной Люблин-Брестской операции проходили ожесточенно. Но каждый понимал цену Победы. Войсками 1-го Белорусского фронта 27 июля освобождено более 50 населенных пунктов. Хроника дня в нашем следующем материале.

Беларусь. Город Брест. 27 июля 1944 года на этой земле велись ожесточенные бои по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Войсками 1-го Белорусского фронта в ходе боев по ликвидации окруженной группировки фашистских войск 27 июля освобождено более 50 населенных пунктов.

Соединения 70-й армии после форсирования Западного Буга повернули на север и вели наступление в направлении Брест – Бяла-Подляска. Выполняя задачу отрезать противнику пути отхода на запад, войска этой армии охватили Брест с юга, юго-запада и запада и 27 июля вышли к реке Западный Буг северо-западнее Бреста, где соединились с подошедшими к реке частями 28-й армии, наступавшими с северо-востока. К этому времени на восточные подступы к Бресту вышли части 9-го гвардейского корпуса 61-й армии. Взламывая дальше оборону противника, советские воины упорно продвигались вперед и к исходу 27 июля вплотную подошли к городу, завершив его окружение.