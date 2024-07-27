До полного изгнания фашистов – 1 день! Операция «Багратион» – как освобождали Беларусь?
80 лет назад в ходе освобождения Беларуси от фашистских оккупантов войска Красной армии вплотную подошли к Бресту. Бои в ходе наступательной Люблин-Брестской операции проходили ожесточенно. Но каждый понимал цену Победы. Войсками 1-го Белорусского фронта 27 июля освобождено более 50 населенных пунктов.
Хроника дня в нашем следующем материале.
Беларусь. Город Брест. 27 июля 1944 года на этой земле велись ожесточенные бои по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Войсками 1-го Белорусского фронта в ходе боев по ликвидации окруженной группировки фашистских войск 27 июля освобождено более 50 населенных пунктов.
Соединения 70-й армии после форсирования Западного Буга повернули на север и вели наступление в направлении Брест – Бяла-Подляска. Выполняя задачу отрезать противнику пути отхода на запад, войска этой армии охватили Брест с юга, юго-запада и запада и 27 июля вышли к реке Западный Буг северо-западнее Бреста, где соединились с подошедшими к реке частями 28-й армии, наступавшими с северо-востока. К этому времени на восточные подступы к Бресту вышли части 9-го гвардейского корпуса 61-й армии. Взламывая дальше оборону противника, советские воины упорно продвигались вперед и к исходу 27 июля вплотную подошли к городу, завершив его окружение.
В ходе этих боев исключительный героизм проявил у деревни Ямно Брестского района наводчик орудия 7-й батареи 31-го гвардейского артиллерийского полка 12-й гвардейской дивизии гвардии ефрейтор Иван Гуров. Его расчет захватил важную высоту, расположив орудие на господствующей высоте, длительное время успешно отражал вражеские контратаки. Во время одной их них Иван Петрович заменил выбывшего из строя командира орудия и, будучи тяжело раненным, продолжал вести огонь. Под его командованием расчет орудия отразил все контратаки врага, уничтожил несколько танков, бронетранспортеров и много фашистских солдат. Высота была удержана. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Петровичу Гурову было присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Героя названа одна из улиц в городе Бресте.
Бои за освобождение Бреста продолжаются. До полного изгнания врага с территории Беларуси – один день.