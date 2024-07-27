Путешествие в Удмуртию, модный LookБуг и концерты – Брест отмечает 1005-летие

Совершить путешествие в Удмуртию, не выезжая за пределы Бреста. В последние выходные июля город празднует 1005-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу мероприятий. Так, в Бресте воссоздали настоящую удмуртскую усадьбу со старинной утварью. Она разместилась у Дворца водных видов спорта.

На главной сцене – творческие коллективы. Костюмы артистов украшены монистами. По их количеству раньше судили о достатке в семье. Ремесленники проводят мастер-классы. Угощают гостей и национальными блюдами. Отведать можно перепечи – это ватрушки с мясной, яичной, грибной или овощной начинками. Их готовят тут же, в раскаленной печи. Хлебные корзинки привезли из Удмуртии, а вот начиняли уже белорусскими продуктами. Говорят: сочетание удивительное.

Разные вкусы. Шпинат современный, он похож на дикоросы, которые мы собираем весной. Творог сладенький с сыром и зеленым луком. Это мы уже сами придумали, потому что это очень вкусно, сытно.

На праздник приехали около 30 делегаций из Беларуси и зарубежья. Со многими Брест связывает крепкая дружба и надежные партнерские отношения. Чтобы поздравить город с круглой датой, многие делегации преодолели тысячи километров.

Мария Окатиева, специалист агентства по туризму (Удмуртская Республика):

Город Ижевск – это столица Удмуртской Республики. И мы города-побратимы. Очень дружим, обмениваемся деловыми контактами. И сейчас мы хотим обменяться туристами. Мы очень ждем жителей Республики Беларусь в Удмуртскую Республику!

В центре города развернулся и большой модный маркет. Это одно из центральных событий праздника. Двухдневный фестиваль LookБуг с нетерпением ждут брестские модницы и модники. Для них это возможность увидеть новые коллекции одежды и аксессуаров от лучших дизайнеров. 36 кутюрье из Беларуси, России и Узбекистана представили свои новинки. По подиуму продефилировали более 300 моделей.

Я очень рада, что в нашем городе настолько процветает швейное белорусское производство. Можно любоваться, хочется это приобрести.