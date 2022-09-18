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Эксперты обсудят прошедший День народного единства. Анонс ток-шоу «По существу»

18 сентября 2022 13:13
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Новости Беларуси. Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу», рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Эксперты обсудят прошедший День народного единства. Анонс ток-шоу «По существу»-1

Как эхо прошлого отзывается сейчас? Где смысловые грани и как нужно отмечать самую молодую дату в национальном календаре?

Включайте СТВ в понедельник, 19 сентября, в 18:30 и присоединяйтесь в прямом эфире к разговору «По существу».

# День народного единства # общество # Фотофакт

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