Эксперты обсудят прошедший День народного единства. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу», рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу», рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Как эхо прошлого отзывается сейчас? Где смысловые грани и как нужно отмечать самую молодую дату в национальном календаре?
Включайте СТВ в понедельник, 19 сентября, в 18:30 и присоединяйтесь в прямом эфире к разговору «По существу».