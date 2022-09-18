Эксперты обсудят прошедший День народного единства. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу», рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Как эхо прошлого отзывается сейчас? Где смысловые грани и как нужно отмечать самую молодую дату в национальном календаре?