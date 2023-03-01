Григорий Азаренок, СТВ:

Великий Михаил Афанасьевич Булгаков очень сильно выделялся среди интернационалистского земшарного асяроддзя. Они сильно его ненавидели. Пугали партию белогвардейщиной, поднимающей воронью голову. На самом же деле все было проще. Ну кто из вас сейчас вспомнит фамилии Авербах, Алперс, Бачелис, Безыменский, Лелевич, Билль-Белоцерковский, Вишневский, Кирзон, Машбиц-Веров, Орлинский, Циновский и другие? А ведь это были законодатели салонных мод 20-30-х. Всесильные доносчики в ОГПУ. Создатели и вдохновители того самого ГУЛАГа, в который потом сами и угодили.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

К чему я тут в литературу погрузился? Ну, вообще, змагар всегда туповат и просвещать его – дело благородное, хоть и бесполезное. Но суть не в этом. Вспомнить Михаила Афанасьевича я захотел в связи вот с чем. Современные латунские все пытаются великого гения впихнуть в прокрустово ложе антисоветизма. Можно, конечно, прочитать оригиналы и возжелать погрома их квартир разъяренной Маргаритой, но это оставим для фантазий. А про реальность скажем: все великие личности того времени были сталинистами. Да, самыми настоящими сталинистами. Но ведь вождя можно ценить и любить как великую личность, оценивать масштаб, восхищаться гигантской поступью, а можно подлаивать за подачки. И в связи с этим приведем письмо писателя генсеку. «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мной и поступили как с волком».