Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Великий Михаил Афанасьевич Булгаков очень сильно выделялся среди интернационалистского земшарного асяроддзя. Они сильно его ненавидели. Пугали партию белогвардейщиной, поднимающей воронью голову. На самом же деле все было проще. Ну кто из вас сейчас вспомнит фамилии Авербах, Алперс, Бачелис, Безыменский, Лелевич, Билль-Белоцерковский, Вишневский, Кирзон, Машбиц-Веров, Орлинский, Циновский и другие? А ведь это были законодатели салонных мод 20-30-х. Всесильные доносчики в ОГПУ. Создатели и вдохновители того самого ГУЛАГа, в который потом сами и угодили.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
К чему я тут в литературу погрузился? Ну, вообще, змагар всегда туповат и просвещать его – дело благородное, хоть и бесполезное. Но суть не в этом. Вспомнить Михаила Афанасьевича я захотел в связи вот с чем. Современные латунские все пытаются великого гения впихнуть в прокрустово ложе антисоветизма. Можно, конечно, прочитать оригиналы и возжелать погрома их квартир разъяренной Маргаритой, но это оставим для фантазий. А про реальность скажем: все великие личности того времени были сталинистами. Да, самыми настоящими сталинистами. Но ведь вождя можно ценить и любить как великую личность, оценивать масштаб, восхищаться гигантской поступью, а можно подлаивать за подачки. И в связи с этим приведем письмо писателя генсеку. «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мной и поступили как с волком».
Григорий Азаренок:
Вот ваше животное тотемное, змагарики. Вы пудели. Пуделята. Болонки. Мелкая повизгивающая свора, не способная на самостоятельность, на борьбу. Вы Табаки, шавочки, каждый из вас в единичном экземпляре ничтожество, мелкая сыпь, мышки писклявые, жадные. И когда вы начинаете рычать, можно только улыбнуться от умиления. Лишь один, казалось, выделялся из общей стаи мелкой либероидной дури. Тот, кто стоял у истоков змагарства. Он напоминал истукана, поверженного богатырем в быструю реку и всплывшего на другом берегу. Дед Зянон. Ох, сколько нацистского флера! Какие грозные речи. Как стройно вышагивал рядом под бандеровским стягом. Вооруженный костями Куропат, он один напоминал хоть что-то, относящееся к волчьей породе. Иногда думалось, ну с таким и потягаться в охотку, не в пример новомодным соевым болоночкам. Но как и Куропаты есть фейк, так и клыки Зянона оказались блефом. Как сон, как утренний туман развеялось его мрачное стоическое величие. Всего лишь постриженный и покрашенный пуделек. Вот посмотрите. Он уже годы клеймит новую волну змагарства как агентуру, маргинез, путинских агентов.
Подробности в видеоматериале.
Громко кричал, что вожачку болонок лично сожрет с потрохами, что со всей этой кодлой в одно поле гадить не сядет. И что же? Ну, деда? Продался с потрохами. Бабло побеждает зло. И рядом с многолетним служителем рэжыма, трижды опущенным самцом болонки ты выступаешь на одной варшавской сцене. Агент Капялюш, ну как так? Неужели у Лукашенко никогда не будет соперника, равного по харизме, силе и могуществу личности? Видать, природа таких раз в 100 лет рождает. Думаете, вновь стаей навалитесь? А я вам покажу прекрасную графику Геннадия Животова из газеты «Завтра».
Григорий Азаренок:
Вот так вот Батька, хозяин, державный человек, отстреливает шавок, Табаки и болонок, пускающей с тупых зубок слюнки на Беларусь. Большое не всегда видится на расстоянии. Гений видит гения. Как Булгаков видел Сталина. А Лукашенко видит Проханов. Великий писатель, сформулировавший все постулаты нынешней русской цивилизации. Ему исполнилось 85. Президент поздравил. И вот как видит современного вождя современный певец боевых колесниц. И их грохот не заглушит ваш писклявый лай, мелкие болонки.
Подробности в видеоматериале.
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