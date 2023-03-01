Раскрыть таланты в учёбе, спорте и творчестве. В Колодищах прошёл областной этап проекта «Я патриот своей страны»

Новости Беларуси. Конкурс патриотических инициатив, личных достижений в учебе, творчестве и спорте. В Колодищах во второй школе собрались финалисты заключительного областного этапа республиканского проекта «Я патриот своей страны», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники – 25 учеников 10-х классов из каждого района центрального региона, кадетского училища и областного лицея. Юные патриоты создавали авторские мини-фильмы о Беларуси и своей малой родине, а также писали прозаические произведения, посвященные Отечественной войне. А визитные карточки демонстрировали уже на сцене в формате театрализованных, музыкальных и танцевальных номеров. На одну самопрезентацию – не более трех минут.

Кристина Климович, ученица гимназии № 1 Дзержинска:

Я рассказывала о своих олимпиадах по обществоведению. Я являюсь участником районных, областных и республиканских олимпиад. Принимала участие в проекте «Наши выпускники».

Любовь Михайлович, учащаяся Минского государственного областного лицея:

Для меня патриотизм – это любовь к своему родному краю. Это не только Беларусь, это то место, где я родилась, тот дом, где жили мои бабушка и дедушка.

Анна Чистая, заместитель начальника центра Минского областного института развития образования:

Прошли интеллектуальную викторину «Память поколений», в которой были вопросы, которые касаются истории, культуры. И сейчас на сцене более торжественная часть, где у нас пройдет два очных этапа, где ребята представят себя в творческом конкурсе визиток. И покажут свои таланты в конкурсе «Я могу».