Лучшие представители трудовых коллективов – премьер-министр Беларуси вручил госнаграды 50 работникам

Признание заслуг и преданности делу. По поручению Президента премьер-министр Беларуси вручил государственные награды работникам различных сфер. Высокой оценки удостоены 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О тех, кто каждый день делает жизнь белорусов лучше, расскажет Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

Среди награжденных представители разных сфер деятельности. Сельского хозяйства, промышленности, образования, культуры, медицины, а также государственные служащие. Люди, которые посвятили свою жизнь служению Родине, каждый день трудясь на благо своего народы и своей страны.

Во Дворце Республики лучшие представители трудовых коллективов страны. Медсестры, водители, бухгалтеры и аграрии. Люди, преданные своему делу. Те, кто на протяжении многих лет своим трудом развивал предприятия и учреждения, меняя жизнь белорусов в лучшую сторону.

Феликс Юровский, заведующий фермой «Коптевка» сельхозпредприятия «Гродненская птицефабрика»:

45 лет уже работаю в сельском хозяйстве. На ферме у меня среднесуточный привес постоянно больше килограмма. Мы сами, своими силами, силами работников благоустроили ферму, построили дом животновода, беседки. Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды заслуженным работникам по поручению Президента.

В числе награжденных традиционно работники науки, образования и культуры. Творческие люди, которые внесли значительный вклад в развитие духовного и интеллектуального потенциала страны. За сохранение культурного наследия белорусского народа директор Молодежного театра эстрады и артистка Национального академического народного хора награждены медалью Франциска Скорины.

Людмила Земцова, артистка хора Национального академического народного хора Беларуси имени Г.И. Цитовича:

Сегодня такой волнительный день для меня. Медаль Франциска Скорины – это, я считаю, очень высокая награда. Я очень счастлива сегодня. Я проработала в коллективе уже где-то 37 лет. Рада, что меня оценили, мой труд.