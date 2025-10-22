Крутой: через несколько месяцев будет большое совещание по проблеме сельской торговли

Екатерина Кришеник, обозреватель БЕЛТА: Еще одной темой вашего доклада главы государства стало информационное направление. Понятно, что непосредственно зона ответственности Администрации Президента – это информационная политика, информирование населения. Будут ли какие-то корректировки, в чем необходимо усиливаться, о чем шла речь?

Одной из тем доклада Дмитрия Крутого стала информационная работа. Ее регулирование входит в сферу ответственности Администрации Президента. Анализировалась работа членов правительства и высших должностных лиц в СМИ по информированию и разъяснению ключевых аспектов, входящих в компетенцию министерств и ведомств, а также реагирование на волнующие население вопросы. Ключевое поручение главы государства – выстраивание информационного баланса.

Какие темы станут главными на предстоящем совещании по обеспечению устойчивого развития Витебской области, как проводится мониторинг торговли и что с ценообразованием? Александр Лукашенко заслушал доклады главы Администрации Президента Дмитрия Крутого и председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Сегодня Президент интересовался, в частности, в сфере информации соблюдением так называемого информационного баланса между нашими ветвями власти, высшими должностными лицами, органами власти, нашими министрами, насколько мы актуально и злободневно чувствуем проблематику и те вопросы, которые мы должны доводить до нашего населения и разъяснять нашему населению государственные органы, насколько они активно занимаются этой работой и контролируют эти процессы.

Президент поднимал проблему сельской торговли. Буквально через несколько месяцев будет тоже большое мероприятие, посвященное этому вопросу. И вот те сельские магазины, которые закрываются в наших населенных пунктах, очень чувствительны для населения, вот журналисты, многие процессы сопровождая, подстегивают наших чиновников, и есть хороший отклик, в том числе от наших граждан.

Темы жилищно-коммунального хозяйства, цен, медицинских услуг – топ-3 обращений наших граждан фактически не меняется. Поэтому Президент сказал, что сегодня вот этих министров фактически не видно на экранах, они никоим образом не выступают, нет тематически хороших сюжетов, посвященных этим проблемам, и появляться только в рамках итоговых коллегий или каких-то промежуточных коллегий – это не информационная работа со стороны наших отраслевых ведомств.

Президент сказал вот эту информационную работу по блокам значительно усилить. Ну а мы уже в Администрации Президента постараемся с помощью СМИ координировать все эти процессы.

Кроме того, было доложено о совершенствовании механизма командирования должностных лиц за рубеж и организации рабочего процесса с учетом требований Директивы № 11 – проведение совещаний, коллегий и других мероприятий во внерабочее время, без отвлечения должностных лиц от выполнения их прямых профессиональных обязанностей.