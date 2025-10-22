Белорусы собрали гигантских трансформеров из металлолома

Как с помощью упорного труда и смелой фантазии грубый металл превращается в искусство, видела Юлия Мычка.

Могилевский район захватили трансформеры. Окрестности региона превратились в мир фантастики, где службу несут любимые персонажи комиксов и игр – автоботы космических галактик. Они спустились на землю благодаря сотрудникам местного райпо.

Старые сцепления, тормозные диски, рессоры и амортизаторы, отслужившие свой срок. Одним словом, металлолом, чей путь лежал прямиком на свалку. Но сотрудники могилевского райпо увидели в этой ржавой палитре уникальные инструменты для творчества. В перерывах между разгрузкой машин они начали собирать роботов и совершили настоящий переворот в суровом мире уставшего металла.

Андрей Московский: Ну, как-то начали-начали, зацепило, и вдохновение такое было. Интересно было, что получится.

Автор идеи Андрей Московский и два талантливых сварщика, а по совместительству заготовитель Дмитрий Буяк и водитель Максим Кулешов. На сборку первого гиганта команда потратила все лето. Железная премьера – желтый Оптимус – теперь несет службу в Княжицком сельсовете. На пике вдохновения взялись за более масштабный проект. Пятиметровый гигант теперь встречает гостей на въезде в агрогородок Полыковичи.

Андрей Московский:

Был такой этап, что деталей не хватало, ездили по друзьям, по знакомым, просили. Кто-то даст коленвал, кто-то корзину сцепления, чего не хватало.