Белорусы собрали гигантских трансформеров из металлолома
Могилевский район захватили трансформеры. Окрестности региона превратились в мир фантастики, где службу несут любимые персонажи комиксов и игр – автоботы космических галактик. Они спустились на землю благодаря сотрудникам местного райпо.
Как с помощью упорного труда и смелой фантазии грубый металл превращается в искусство, видела Юлия Мычка.
Старые сцепления, тормозные диски, рессоры и амортизаторы, отслужившие свой срок. Одним словом, металлолом, чей путь лежал прямиком на свалку. Но сотрудники могилевского райпо увидели в этой ржавой палитре уникальные инструменты для творчества. В перерывах между разгрузкой машин они начали собирать роботов и совершили настоящий переворот в суровом мире уставшего металла.
Андрей Московский:
Ну, как-то начали-начали, зацепило, и вдохновение такое было. Интересно было, что получится.
Автор идеи Андрей Московский и два талантливых сварщика, а по совместительству заготовитель Дмитрий Буяк и водитель Максим Кулешов. На сборку первого гиганта команда потратила все лето. Железная премьера – желтый Оптимус – теперь несет службу в Княжицком сельсовете. На пике вдохновения взялись за более масштабный проект. Пятиметровый гигант теперь встречает гостей на въезде в агрогородок Полыковичи.
Андрей Московский:
Был такой этап, что деталей не хватало, ездили по друзьям, по знакомым, просили. Кто-то даст коленвал, кто-то корзину сцепления, чего не хватало.
Отдельная задача – транспортировка готовых гигантов, вес которых исчисляется тоннами.
От оригинальных трансформеров у этих белорусских аналогов лишь имена и расцветка. Более полутысячи деталей, из которых «сшиты» железные великаны, – запчасти от автомобилей и мотоциклов исключительно советского и белорусского автопрома. Сложная конструкция – это более тысячи сварных швов. Финальный аккорд – два ведра краски, превратившие ржавое железо в яркий шедевр.
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