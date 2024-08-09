Азарёнок: любой, кто против Лукашенко, всегда оказывается врагом России – это железное правило

Григорий Азаренок, СТВ: Ну почему? Любой, кто против Лукашенко, всегда оказывается врагом России. Ну так это железная логика. Железное правило. Всегда им пользуйтесь. Если кто-то говорит плохо про Лукашенко, потому что Лукашенко проповедует, можно сказать, русский мир в его лучшем виде с 1990-х годов.

Петр Петровский, политолог:

Наверное, Лукашенко именно идею Союзного государства, он как раз и создал, и его реализует, несмотря на все сложности и прочие моменты. И более того, не люблю я это выражение, но просто пока другого не придумали. Белорусизация России не в смысле там культурная какая-то, а в смысле наведения элементарного порядка в экономике, в управлении. То, что вот мы всегда выступали. Реиндустриализация России. Вот недавно смотрел одно из выступлений, по-моему, даже годичной давности, еще он... Вот Белоусова, он еще не был министром обороны, он другую должность занимал. Когда он рассказывал, какая логика должна быть трансформации российской экономики в период СВО и санкционной агрессии со стороны Запада, он это назвал экономика не спроса, а экономика предложения. А что такое экономика предложения? Это значит, что именно надо производить средства производства. Тяжелая промышленность, импортозамещение. Фактически Белоусов предложил новыми средствами такой, я бы сказал, сталинизм XXI века.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы же помним сталинская дискуссия в 30-е годы. Сталин, значит, или производство средств производства – станки, индустриализация и так далее – или мелкотоварное производство – платьишки, юбочки, значит.