Петровский: наша власть так опекает общество, что позволяет не думать о бушующих геополитических грозах

Григорий Азаренок, СТВ:

Лет, ну на сто, наверное, лет на сто, надо готовиться сейчас. Готовиться к тому, что спокойных времен уже не будет.

Петр Петровский, политолог:

Ну, их и не было, если уже давай тоже вспомним.

Григорий Азаренок:

Не, мы тут под батькиным крылом жили как-то все.