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Петровский: наша власть так опекает общество, что позволяет не думать о бушующих геополитических грозах

09 августа 2024 20:12
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«Азаренок.Напрямую» в эфире Cоловьев.LIVE. В гостях политолог Петр Петровский.

Петровский: наша власть так опекает общество, что позволяет не думать о бушующих геополитических грозах-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Лет, ну на сто, наверное, лет на сто, надо готовиться сейчас. Готовиться к тому, что спокойных времен уже не будет.

Петр Петровский, политолог:
Ну, их и не было, если уже давай тоже вспомним.

Григорий Азаренок:
Не, мы тут под батькиным крылом жили как-то все.

Петровский: наша власть так опекает общество, что позволяет не думать о бушующих геополитических грозах-4

Петр Петровский:
Это потому что мы не рефлексировали всем обществом о той ситуации, в которой мы существовали. Да, 1990-е годы, 00-е годы, когда многие мечтали о конвергенции, о том, что все, все наладится, конец холодной войны и прочие моменты. Но у нас иллюзия эта пропала очень быстро. Мы в 1995 году на референдуме сделали соответствующий выбор и показали дулю всем этим евроатлантическим настроениям, господствовавшим у соседей. И с этого момента начинаются санкции против нас, поэтому мы как раз жили в совершенно другой ритмике. Другое дело, что государство настолько опекает общество и настолько делает жизнь комфортной в Беларуси, что дает возможность не задумываться (давало, по крайней мере, возможность до определенного момента не задумываться) о вот тех грозах геополитических, которые вокруг нас ходили, гремели и совершались.

И вот только, наверное, с 2020-го, ну, давай так говорить честно, с 2014 года, это такой рубикон, когда мы начали граничить с воюющей страной. Когда в Украине произошел государственный переворот и начался гражданский конфликт, и с этого момента общество постепенно начало входить в такую больше политическую рефлексию, политизироваться.

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# Международная политика # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок

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