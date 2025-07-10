Дуда пригрозил НАТО закрыть хаб для поставок военной помощи Украине

Польский президент Анджей Дуда заявил, что аэропорт Ясенька в Жешуве, служащий важным центром логистики для помощи Украине, может быть закрыт. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, западные страны и Украина считают польскую инфраструктуру своей собственностью, что и вызывает недовольство.

Он отметил, что Польша должна твердо заявить о своей роли в происходящем, особенно с учетом важности восточной части страны для доставки грузов гуманитарной и военной помощи.

Ранее Дуда уже высказывал предложение ограничить доступ партнеров к польским дорогам и объектам логистики, чтобы продемонстрировать важность Варшавы. Он также отмечал, что Польша несет наибольший риск, предоставляя свою инфраструктуру для поддержки Украины.