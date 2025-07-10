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Новые возможности для бизнеса и путешествий – Минск и Алматы свяжет прямой рейс

10 июля 2025 07:31
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Новые возможности для бизнеса и путешествий. Минск и Алматы свяжет прямой рейс. Перелеты два раза в неделю, начиная с 10 августа, будет осуществлять казахстанская авиакомпания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые возможности для бизнеса и путешествий – Минск и Алматы свяжет прямой рейс-2

Пассажирские лайнеры Boeing 737 будут курсировать между городами по средам и воскресеньям. А время в пути составит 5 часов 30 минут. Теперь можно без лишних пересадок и потери времени добраться из Алматы в Минск и обратно. До введения прямого рейса пассажирам приходилось лететь из южной столицы Казахстана в Ташкент, а оттуда добираться до белорусской столицы.

# Авиасообщение

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