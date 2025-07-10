Новые возможности для бизнеса и путешествий. Минск и Алматы свяжет прямой рейс. Перелеты два раза в неделю, начиная с 10 августа, будет осуществлять казахстанская авиакомпания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирские лайнеры Boeing 737 будут курсировать между городами по средам и воскресеньям. А время в пути составит 5 часов 30 минут. Теперь можно без лишних пересадок и потери времени добраться из Алматы в Минск и обратно. До введения прямого рейса пассажирам приходилось лететь из южной столицы Казахстана в Ташкент, а оттуда добираться до белорусской столицы.