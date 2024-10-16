Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, плян перамоги нам сегодня представляют. Зеля клянчит деньги и оружие, Зеля не хочет уходить. Его существование – это только война. Только на горах трупов он может сидеть. Если прекратятся боевые действия – он тут же слетит. Этот актер слишком заигрался, договор с дьяволом подходит к концу, и он хочет продлить свое существование. Говорит сатане: на, пожри еще детей, подростков, женщин, преподавателей, пенсионеров. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Гляньте на фото. Паноптикум. Вот такие рекламные плакатики делает ВСУ. Мол, гарна дивчина всегда даст захистнику. Публикует это Washington Post. Девушка сидит на капоте вездехода Humvee в топе, шортах и красных босоножках. Рядом солдат, который делает вид, что моет автомобиль.

На другом фото – улыбающаяся девушка в топе, шортах и кроксах сидит на стуле, а солдат целится из автомата. Вы представляете, какая дичь? С учетом того, что большинство смертей от потери конечностей? Но вот это все – этот глянец, эта реклама – это все веселая игра для Запада, развлекуха. Читатель «Фашингтон пост» посмотрит на это за чашкой утреннего кофе и немного взбодрится. Украинцы, за что вы дохнете? Хотя там, на Западе, не скрывают, за что. За сатану.

Григорий Азаренок:

Вот такое вот искусство. Жива ли ты, католическая Европа? Проглотишь ли ты это? Раньше у католиков существовал принцип: за оскорбление Девы Марии мгновенно достается шпага. Мгновенно. Без суда и следствия. А сейчас что? А сейчас ничего. Вас испепелить всех давно пора. И теперь только Лукашенко может спасти может. И спасает пока. Лукашенко об изменении ядерной доктрины России: это охлаждает пыл горячих голов на Западе. И вновь о воинах. О защитниках.

Алексей Дзермант, политолог:

Они плоть от плоти нашей земли, они соль нашей земли. Поэтому мы не создаем какие-то армии наемников, мы опираемся на наш народ. Потому что наши защитники, наши солдаты, воины, они понимают, что защищают не что-то там абстрактное и не защищают это за деньги. Они защищают свой дом, свою семью. И это на самом деле не просто важно, это священное дело, что они делают. Это соль нашей земли, это святые люди, хотя и воины. И, конечно, мы надеемся, верим, поддерживаем, потому что это наши братья, это наша родная семья. Вот белорусский дом. И они, конечно, защитники и стражи этого дома.