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Азарёнок: краповый берет – символ Победы! Победы воинства Батьки! С Богом, мужики!

16 октября 2024 17:25
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.

Азарёнок: краповый берет – символ Победы! Победы воинства Батьки! С Богом, мужики!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что, плян перамоги нам сегодня представляют. Зеля клянчит деньги и оружие, Зеля не хочет уходить. Его существование – это только война. Только на горах трупов он может сидеть. Если прекратятся боевые действия – он тут же слетит. Этот актер слишком заигрался, договор с дьяволом подходит к концу, и он хочет продлить свое существование. Говорит сатане: на, пожри еще детей, подростков, женщин, преподавателей, пенсионеров.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Азарёнок: краповый берет – символ Победы! Победы воинства Батьки! С Богом, мужики!-3

Гляньте на фото. Паноптикум. Вот такие рекламные плакатики делает ВСУ. Мол, гарна дивчина всегда даст захистнику. Публикует это Washington Post. Девушка сидит на капоте вездехода Humvee в топе, шортах и красных босоножках. Рядом солдат, который делает вид, что моет автомобиль.

Азарёнок: краповый берет – символ Победы! Победы воинства Батьки! С Богом, мужики!-5

На другом фото – улыбающаяся девушка в топе, шортах и кроксах сидит на стуле, а солдат целится из автомата. Вы представляете, какая дичь? С учетом того, что большинство смертей от потери конечностей? Но вот это все – этот глянец, эта реклама – это все веселая игра для Запада, развлекуха. Читатель «Фашингтон пост» посмотрит на это за чашкой утреннего кофе и немного взбодрится. Украинцы, за что вы дохнете? Хотя там, на Западе, не скрывают, за что. За сатану.

Азарёнок: краповый берет – символ Победы! Победы воинства Батьки! С Богом, мужики!-7
Азарёнок: краповый берет – символ Победы! Победы воинства Батьки! С Богом, мужики!-8

Григорий Азаренок:
Вот такое вот искусство. Жива ли ты, католическая Европа? Проглотишь ли ты это? Раньше у католиков существовал принцип: за оскорбление Девы Марии мгновенно достается шпага. Мгновенно. Без суда и следствия.

А сейчас что? А сейчас ничего. Вас испепелить всех давно пора. И теперь только Лукашенко может спасти может. И спасает пока.

Лукашенко об изменении ядерной доктрины России: это охлаждает пыл горячих голов на Западе.

И вновь о воинах. О защитниках.

Азарёнок: краповый берет – символ Победы! Победы воинства Батьки! С Богом, мужики!-10

Алексей Дзермант, политолог:
Они плоть от плоти нашей земли, они соль нашей земли. Поэтому мы не создаем какие-то армии наемников, мы опираемся на наш народ. Потому что наши защитники, наши солдаты, воины, они понимают, что защищают не что-то там абстрактное и не защищают это за деньги. Они защищают свой дом, свою семью. И это на самом деле не просто важно, это священное дело, что они делают. Это соль нашей земли, это святые люди, хотя и воины. И, конечно, мы надеемся, верим, поддерживаем, потому что это наши братья, это наша родная семья. Вот белорусский дом. И они, конечно, защитники и стражи этого дома. 

Азарёнок: краповый берет – символ Победы! Победы воинства Батьки! С Богом, мужики!-12

Григорий Азаренок:
Сегодня начались испытания на краповый берет во внутренних войсках. Испытание духа. Разбить себя и собрать. Сжечь, чтобы стать новым. Это особое братство. Священное братство. Как особый ранг монашества. Бойцы вступают в бой с собой и судьбой. А краповый берет – символ Победы. Победы воинства Батьки. С Богом, мужики!

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант

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