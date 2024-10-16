Белорусская православная церковь отмечает 35-летие утверждения митрополита Филарета Патриаршим Экзархом
Белорусская православная церковь отмечает 35-летие утверждения митрополита Филарета Патриаршим Экзархом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно ему наша страна обязана ростом числа храмов в республике. Благодаря его опыту, открытости и мудрости появлялись новые возможности для взаимодействия церкви и государства.
Трудами Филарета восстановлены исторические и учреждены новые епархии, увеличилось число православных приходов, успешно развивается богословское образование. Когда возрождение БПЦ только началось – в 90-х годах XX века – у экзархата насчитывалось всего 4 епархии: Минская, Полоцкая, Могилевская и Пинская. Сегодня их уже 15, а православная конфессия является самой многочисленной в стране.
Архиепископ Феодосий, почетный настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»:
Митрополит Филарет приснопамятный, царство ему небесное и вечный покой. Это апостол Беларуси. Он посвятил большую часть своей жизни служению на этой замечательной земле и сделал все необходимое как человек для созидания церкви, белорусского общества, для созидания государства. И его память будет веки век. Таких личностей земля рожает не так уж часто. Но это по своему складу, по своему диалекту, по своим душевным качествам был святой человек.
Образование Белорусского экзархата дало всплеск духовной составляющей в стране. Тогда история православия на наших землях, которая насчитывает более 1030 лет, обрела новый виток развития. Стремительно начали строиться храмы, открываться монастыри. Пройдя эпоху атеизма люди, снова вернулись к вере. 35 лет назад в Беларуси было чуть больше 350 православных храмов, сегодня их почти 2 тысячи, еще 150 находятся на стадии возведения. Кроме того, создано более 1700 приходов, действуют семь духовных учебных заведений, 36 монастырей.