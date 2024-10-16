Белорусская православная церковь отмечает 35-летие утверждения митрополита Филарета Патриаршим Экзархом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно ему наша страна обязана ростом числа храмов в республике. Благодаря его опыту, открытости и мудрости появлялись новые возможности для взаимодействия церкви и государства.

Трудами Филарета восстановлены исторические и учреждены новые епархии, увеличилось число православных приходов, успешно развивается богословское образование. Когда возрождение БПЦ только началось – в 90-х годах XX века – у экзархата насчитывалось всего 4 епархии: Минская, Полоцкая, Могилевская и Пинская. Сегодня их уже 15, а православная конфессия является самой многочисленной в стране.

Архиепископ Феодосий, почетный настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»:

Митрополит Филарет приснопамятный, царство ему небесное и вечный покой. Это апостол Беларуси. Он посвятил большую часть своей жизни служению на этой замечательной земле и сделал все необходимое как человек для созидания церкви, белорусского общества, для созидания государства. И его память будет веки век. Таких личностей земля рожает не так уж часто. Но это по своему складу, по своему диалекту, по своим душевным качествам был святой человек.