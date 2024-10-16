В Гомельской области высадили около 400 гектаров леса – к процессу подключились сотни волонтёров

Добровольцы работают на благо родной страны в разных частях Беларуси. Совместный труд – основа единства и сплоченности общества. Июльский ураган наломал немало дров, но зеленый фонд – ресурс возобновляемый. Поэтому, как и всегда, люди совместными усилиями занялись восстановлением леса. За выходные в Гомельской области – самой пострадавшей во время непогоды – высадили около 400 гектаров лесных культур. Помогать лесхозам восстанавливать ветровально-буреломные участки вызвались сотни волонтеров – местные жители и гости из других регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа продолжается и в будни. Как добровольная акция «Дай лесу новае жыцце!» становится всенародной, расскажет Анна Корольчук.

Походная экипировка, перчатки и хорошее настроение. Это утро коллектив Гомельского домостроительного комбината встречает на лесной делянке под Жлобином. К вечеру вся она будет засажена сосной и березой, но сначала – вводный инструктаж. Корневой системой вниз. Сантиметров пять отступаем, прижимаем, притаптываем. Проверяем, чтобы не доставался. Посадочного материала хватит всем. Только в Березинском лесхозе под осеннюю кампанию отвели порядка 120 тысяч саженцев разных пород. Все они выращены в собственном питомнике.

Вероника Стасевич, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Березинского лесхоза:

Выращиваем и дуб, и елку, и сосну. В основном, все зависит от того, какой тип леса. В соответствии с этим и определяем, какая порода будет главной. В определенных типах лесорастительных условий будет сосна, в определенных – ель, где-то дуб.

В лесхозе есть два вида саженцев, которые отправятся пополнять лесной фонд страны. Первые – с открытой корневой системой. Они растут на специальной плантации. Прежде чем будущее дерево обретает новое место жительства, с помощью трактора оно выкапывается и погружается в специальный раствор на основе гидрогеля. Он не дает саженцу засохнуть. Есть и второй вид, когда посадочный материал растет в специальных кассетах.