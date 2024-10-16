В Сенненском районе Витебской области ищут нефть

Хабаровский край занимает одну из лидирующих позиций по добыче природных ресурсов среди российских регионов, в том числе нефти. Для Беларуси же вопрос обеспечения экономики собственными полезными ископаемыми является актуальным. Специалисты выявляют месторождения, развиваются технологии, ученые отмечают высокое качество добытого на белорусской земле черного золота, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Историческое событие для Витебщины: нефть ищут в Сенненском районе. В Оршанской впадине проходит бурение параметрической скважины – самой глубокой в регионе.