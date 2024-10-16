В Сенненском районе Витебской области ищут нефть
Хабаровский край занимает одну из лидирующих позиций по добыче природных ресурсов среди российских регионов, в том числе нефти. Для Беларуси же вопрос обеспечения экономики собственными полезными ископаемыми является актуальным. Специалисты выявляют месторождения, развиваются технологии, ученые отмечают высокое качество добытого на белорусской земле черного золота, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Историческое событие для Витебщины: нефть ищут в Сенненском районе. В Оршанской впадине проходит бурение параметрической скважины – самой глубокой в регионе.
На месте работ уже оборудован геологический городок, не смолкает техника. Глубина скважины составит 1350 метров. Пока опуститься удалось до 110. Там установлена труба и залита цементом – в целях предотвращения обвала шахты и скважины. Следующий шаг – отбор керна на каждом метре дистанции. Материал станет предметом изучения для геологов. Они проанализируют состав почвы, после чего сделают выводы о целесообразности добычи полезных ископаемых здесь и составят план разработок на данной территории. На месте «раскопок» функционируют две установки: белорусского производства и китайского – ее задействуют позже, при прохождении кристаллического фундамента на большой глубине.
Андрей Колбенок, начальник Cенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Данная скважина очень важна для Витебской области. Поскольку Витебская область такая первая по глубине. Планируется отбор керного материала, который будут изучать геологи. Давать именно анализ по составу почв, которые находятся здесь. На данную скважину возлагаются большие надежды, потому что есть все предпосылки на то, что здесь находятся залежи нефти.
Проект является частью комплекса мероприятий, цель которых – обновление государственных геологических карт в соответствии с современными требованиями. Предшествовала этой работе георазведка. Изучение недр территории северного региона проводилась с 1960 годов и показала перспективность Оршанской впадины как нефтеносной структуры. Завершить бурение скважины в районе Сенно планируется в следующем году.