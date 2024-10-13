Лукашенко об изменении ядерной доктрины России: это охлаждает пыл горячих голов на Западе

Как только Александр Лукашенко появляется в поле зрения СМИ на саммите СНГ, буквально сразу в его адрес летят вопросы от журналистов. Конечно, россиян больше всего беспокоит ситуация в сфере безопасности, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Постоянно. Наши встречи часты. И основной вопрос, который мы обсуждаем, как раз внешние угрозы. Но мы не забываем о том, что внутри не должно быть причин, чтобы эти внешние угрозы могли реализовываться и осуществляться.

Каков протокол принятия решения в случае, если придется его применять?

Александр Лукашенко:

Если придется применять оружие, слушайте, даже если бы мы, как Северная Корея, имели оружие, произведенное и созданное у себя, оно никогда в жизни, ни одна страна бы не применила его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам без консультации с Российской Федерацией.

– В российской ядерной доктрине теперь запланирован ответ, возможный ответ ядерным ударом, даже в том случае, если против Союзного государства в том числе применяется не ядерное оружие, но угрожает суверенитету. Вот где вот эта красная линия для вас проходит?

Александр Лукашенко:

Граница государственная, мы уже об этом сказали четко и определенно. Если кто-то пересекает нашу государственную границу, мы будем все делать для применения всего оружия, которое есть в Беларуси.

И Александр Лукашенко готов снова и снова отвечать – ему доверяют, и он может понятно донести, объяснить важное, а не отмахнуться, мол: «вырастете – поймете». В этот раз коснулись корректировок в российскую ядерную доктрину.

Россия обновляет свою ядерную доктрину, в том числе это касается и Беларуси. Как вы считаете, горячие головы на Западе услышат, услышали сигналы?