Лукашенко об изменении ядерной доктрины России: это охлаждает пыл горячих голов на Западе

Как только Александр Лукашенко появляется в поле зрения СМИ на саммите СНГ, буквально сразу в его адрес летят вопросы от журналистов. Конечно, россиян больше всего беспокоит ситуация в сфере безопасности, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Внешние угрозы обсуждались, которые нашим странам, странам СНГ уже ни в какую…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Постоянно. Наши встречи часты. И основной вопрос, который мы обсуждаем, как раз внешние угрозы. Но мы не забываем о том, что внутри не должно быть причин, чтобы эти внешние угрозы могли реализовываться и осуществляться.
Каков протокол принятия решения в случае, если придется его применять?
Александр Лукашенко:
Если придется применять оружие, слушайте, даже если бы мы, как Северная Корея, имели оружие, произведенное и созданное у себя, оно никогда в жизни, ни одна страна бы не применила его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам без консультации с Российской Федерацией.
– В российской ядерной доктрине теперь запланирован ответ, возможный ответ ядерным ударом, даже в том случае, если против Союзного государства в том числе применяется не ядерное оружие, но угрожает суверенитету. Вот где вот эта красная линия для вас проходит?
Александр Лукашенко:
Граница государственная, мы уже об этом сказали четко и определенно. Если кто-то пересекает нашу государственную границу, мы будем все делать для применения всего оружия, которое есть в Беларуси.
И Александр Лукашенко готов снова и снова отвечать – ему доверяют, и он может понятно донести, объяснить важное, а не отмахнуться, мол: «вырастете – поймете». В этот раз коснулись корректировок в российскую ядерную доктрину.
Россия обновляет свою ядерную доктрину, в том числе это касается и Беларуси. Как вы считаете, горячие головы на Западе услышат, услышали сигналы?
Александр Лукашенко:
Нет, горячие головы давно уже эти сигналы услышали, еще до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину. И я должен сказать, что мы с Владимиром Владимировичем лет 5 тому назад подступались к этому вопросу. Поэтому для меня это не ново, для Президента России в том числе. А горячие головы, если бы они не услышали, то, ну, как минимум, уже бы бомбили нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл.