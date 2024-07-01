При поддержке «Ночных ведьм»! Как освобождали Борисов 80 лет назад – операция «Багратион»

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы продолжаем рассказывать об одной из крупнейших наступательных операций в истории человечества. Она получила кодовое название «Багратион» и положила конец гитлеровскому режиму и оккупации нашей страны. Хроника первого июля 1944-го в нашем следующем материале.

Беларусь, город Борисов, Минская область. 1 июля 1944 года. В этот день город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Советские войска подошли к Борисову после того, как освободили Оршу. Форсировали реку Березина и открыли возможности для того, чтобы освободить город.

Гитлеровцы пытались удержать линию фронта в то время, когда проваливались их тылы. Именно этот факт позволил окружить вражескую группировку. Первые удары по врагу в Борисове были нанесены пикирующими бомбардировщиками. В авиационных боях особенно отличились летчицы 125-го женского авиаполка имени Героя Советского Союза Марины Расковой. Борисовчане сегодня помнят привет жителям города от мужественных летчиц, переданный им с самолета вместе с вымпелом.