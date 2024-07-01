При поддержке «Ночных ведьм»! Как освобождали Борисов 80 лет назад – операция «Багратион»
В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы продолжаем рассказывать об одной из крупнейших наступательных операций в истории человечества. Она получила кодовое название «Багратион» и положила конец гитлеровскому режиму и оккупации нашей страны.
Хроника первого июля 1944-го в нашем следующем материале.
Беларусь, город Борисов, Минская область. 1 июля 1944 года. В этот день город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Советские войска подошли к Борисову после того, как освободили Оршу. Форсировали реку Березина и открыли возможности для того, чтобы освободить город.
Гитлеровцы пытались удержать линию фронта в то время, когда проваливались их тылы. Именно этот факт позволил окружить вражескую группировку. Первые удары по врагу в Борисове были нанесены пикирующими бомбардировщиками. В авиационных боях особенно отличились летчицы 125-го женского авиаполка имени Героя Советского Союза Марины Расковой. Борисовчане сегодня помнят привет жителям города от мужественных летчиц, переданный им с самолета вместе с вымпелом.
Виктория Чурило, ведущий научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны:
Полк состоял практически из одних девушек, притом очень юных. Когда полк создавался, средний возраст «ночной ведьмы» варьировался в диапазоне от 17 до 22 лет. По ночам осуществлялись опасные вылеты, самолеты планировали в тишине, в темноте сбрасывали бомбы, и для противника появление девушек этих было весьма неожиданным, поэтому и такое имя они им дали – «Ночные ведьмы».
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