Азарёнок: есть мужики и в России, и у нас, а на Западе, похоже, не осталось – среди политиков так точно

Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, есть мужики, есть. И в России. И у нас. На Западе вот не осталось, похоже, среди политиков так точно.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Я про отряд хочу рассказать. И про «Честь». Отряд «Честь» у нас сформировали. Батька рассказал.

В Беларуси появится новое подразделение на контрактной основе из людей, которые уже прошли службу. Подробности.

Помните главный завет Пушкина из «Капитанской дочки»: береги честь смолоду. Это уже повидавший виды Пушкин, 36 год, скоро подлое убийство будет. Можно сказать, завещание нам оставил. А потом перед смертью сказал: Царю передай, жив буду, буду его во веки. Надо быть с Царем всегда, и со своей страной. И со своим народом. И презирать бегущих крыс.