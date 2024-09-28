Азарёнок: есть мужики и в России, и у нас, а на Западе, похоже, не осталось – среди политиков так точно

Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».
Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Да, есть мужики, есть. И в России. И у нас. На Западе вот не осталось, похоже, среди политиков так точно.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Я про отряд хочу рассказать. И про «Честь». Отряд «Честь» у нас сформировали. Батька рассказал.
В Беларуси появится новое подразделение на контрактной основе из людей, которые уже прошли службу. Подробности.
Помните главный завет Пушкина из «Капитанской дочки»: береги честь смолоду. Это уже повидавший виды Пушкин, 36 год, скоро подлое убийство будет. Можно сказать, завещание нам оставил. А потом перед смертью сказал: Царю передай, жив буду, буду его во веки. Надо быть с Царем всегда, и со своей страной. И со своим народом. И презирать бегущих крыс.
Григорий Азаренок:
У всех у них – семьи, дети, машины, дела, заботы, неплохая пенсия, у кого бизнес. С бытом и комфортом все прекрасно. А они встали и пошли. А ведь в моем поколении чего я только не слышал и не видел. Чего только не делали сынки мамкины, чтобы откосить. Бабки носили, болезни себе придумывали, квартиры меняли, поступали лишь бы поступать побольше, даже в дурку были согласны лечь, даже прикинуться трансформером, лишь бы не идти служить. Слава богу, такие сбежали. Либо же под плинтусом. Их достают.
Сообщество трансперсон рассказало о массовых задержаниях в Беларуси, пишут нам экстремисты. Да здравствуют гейские погромы – один вопрос возникает, почему только сейчас. Еще оспу обезьян к нам принесут. А ведь наступило время библейское. Момент истины. Когда сказано – ваше «да» должно быть «да». Ваше «нет» должно быть «нет». Все остальное – пыль и ерунда.
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