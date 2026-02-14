В Минске прошёл китайский фестиваль в честь Праздника весны

На его площадях развернулся фестиваль, посвященный Празднику весны, с колоритным концертом, творческими мастер-классами и уникальной выставкой.

Настоящее путешествие в мир китайской культуры и традиций смогли сегодня, 14 февраля, совершить посетители Национального торгового дома, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Главным событием стала концертная программа, где профессиональные артисты исполнили танцы с веерами и продемонстрировали игру на древних музыкальных инструментах. Особый восторг вызвал традиционный танец льва, символизирующий удачу и процветание. Для гостей также организовали мастер-классы по каллиграфии, где участники могли попробовать себя в искусстве написания иероглифа «счастье».

Я здесь, потому что уже несколько лет увлекаюсь Китаем, китайской культурой. Учу язык в Институте Конфуция, кстати, ездила в Китай тоже по программе языковой. Вот как раз летом была в Китае и обслуживаю все мероприятия китайские.

Интересная программа, и меня заинтересовали вот эти все знаки. Интересно изображение животных, и вообще я немного увлекаюсь лоскутным шитьем – пэчворк, и поэтому подглядываю, что можно посмотреть для себя.

Культура – «мягкая сила», которая скрепляет экономические и политические договоренности. Выбор торговой площадки для праздника также символичен – это отражение активного товарооборота и экономического присутствия китайских брендов на белорусском рынке.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Наши страны связывают многолетние партнерские, дружеские взаимоотношения, дипломатические отношения, отношения в торговой, культурной сфере. И мы, безусловно, поддерживаем популяризацию китайской культуры в городе Минске, в Республике Беларусь. У нас с посольством Китайской Народной Республики много совместных проектов.