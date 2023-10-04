Решил скрыться с места, не дожидаясь ГАИ. В Минске на глазах журналиста задержали таксиста-нарушителя

Времена, когда на рынке пассажироперевозок властвовали таксопарки, все машины проходили своевременный техосмотр, а водители перед выходом на смену в обязательном порядке посещали медработника, канули в лету. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. По сути, сегодня любой водитель может претендовать на звание таксиста – достаточно загрузить приложение и отправляться в путь. Не нужно ни разрешения, ни лицензии, ни каких-то опознавательных знаков. Бери пассажиров да вези в пункт назначения. Но вот столичный таксист по имени Сергей с таким утверждением не согласен. Мужчина, конечно, нарушил: его авто оклеено лишь частично, да и стоит практически на пешеходном переходе в центре города, но вот что касается бумаг, с ними полный порядок. И так было всегда. Возможно, сказывается опыт, ведь начинал свою шоферскую карьеру еще в СССР.

Сергей, водитель такси:

С 1987 года.

– Короче, всю жизнь.

– Всю жизнь.

– По последним изменениям слышали?

– Да. Я официально работаю. У меня таксометр, налоги плачу. Я начинал легально, еще при СССР в таксопарке.

– А как вы считаете? У вас же конкуренция серьезная.

– Когда я работал в гостаксопарке, обязательно через механика, врача проходили. Если взять опыт других стран, то, например, чтобы стать лондонским таксистом, необходимо учиться от четырех до восьми лет. А программу обучения по сложности сравнивают с медицинским университетом. В Японии водители должны иметь специальную лицензию и страховку. За несоблюдение этих условий – внушительный штраф и, само собой, о карьере таксиста можно забыть навсегда. В Беларуси с недавних пор за незаконную предпринимательскую деятельность по извозу людей можно лишиться автомобиля.

Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:

Сейчас изъято порядка девяти транспортных средств, которые находятся на охраняемой стоянке, ждут решения суда. Мы изымаем за грубые нарушения законодательства. Соответственно, по которым решения принимает суд. Если суд примет решение вернуть транспортное средство, значит, возвращаем владельцу.



Чаще всего частным извозчикам есть чего бояться. Потому в последнее время нередки случаи, когда водители начинают просто скрываться. Действовать приходится радикально.





Отказывается давать для проверки водительское и техпаспорт. Значит так, водитель, мы подозреваем, что вы занимаетесь нелегальным извозом. Отказываетесь выполнить законные требования работников транспортной инспекции? Вызывай ГАИ.

Но время, как говорится, деньги, поэтому дожидаться экипажа ГАИ водитель этого такси не стал. А решил устроить по столичным улицам сцену из боевика «Форсаж». Все в лучших традициях кинематографа: мигалки, погоня. К счастью, обошлось без стрельбы.

Мы ждем приезда сотрудников ГАИ. Вы совершили административное правонарушение. И вот, казалось бы, только завязался диалог, но водитель такси передумал. Газ в пол – и лихач уже проскакивает на красный свет. Догоняли нарушителя хоть и недолго, однако за это время мужчина успел наездить себе массу проблем.

– А чего вы убегали?

– А почему вы мне предъявляете?

– Я вам вопрос задаю.

– Вы меня задерживаете? Вы имеете право меня задерживать?

– Вы отказались предъявить документы для проверки, вы не подчинилось законному требованию должностного лица, скрылись с места совершения административного правонарушения и дальше не подчинялись требованиям об остановке. Достаточно для статьи.



К слову, в данном случае должностное лицо – это и сотрудник ГАИ, и сотрудник транспортной инспекции. Причем полномочия обоих в отношении таксистов абсолютно равны.

Денис Ливанович, заместитель начальника управления УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Действующей редакцией ПДД, утвержденной в установленном порядке, четко регламентированы действия водителя, его обязанности, в том числе по проверке наличия у него соответствующих документов разрешительных и о лицах, которые в установленном порядке осуществляют данные действия. Это в части, касаемо подразделений и вообще должностных лиц, госорганизаций, которые осуществляют контроль в области дорожного движения. Это ГАИ и представители Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, в частности транспортная инспекция. Этого горе-таксиста в ближайшее время ждет суд. Не исключено, что ко всем его «подвигам» на дороге добавится еще и оскорбление должностного лица. Александр Коваленко:

По информации, которая у нас есть из достоверных источников, он работает в организации. Его водительское удостоверение зарегистрировано в системе «Яндекс» как водитель. Он осуществляет деятельность, причем на разных автомобилях, у разных перевозчиков довольно продолжительный период времени. Хотя сам он говорит, что месяцев пять назад работал, а сейчас якобы привез друга. Привлечь к ответственности компании такси практически невозможно. Чаще всего они зарегистрированы как диспетчерские службы и предоставляют лишь информационные услуги. В результате водитель и пассажир на дороге предоставлены сами себе. И ответственность несет каждый сам за себя.



Александр Коваленко:

Когда мы стали изымать автомобили за незаконную предпринимательскую деятельность как вещественное доказательство, то есть это орудие совершения административного правонарушения, на котором в данном случае нелегальный перевозчик осуществляет незаконную деятельность. Мы транспортное средство изымаем. Наверное, это повлияло как-то, люди стали бояться. Довольно часто стали скрываться с места, поэтому приходится их догонять, останавливать, отправлять в суд. Недавно был показательный случай. Экипаж вел дежурство на районе, заметил автомобиль с фонарем автомобиля такси, подал сигнал об остановке, включил маячки. Водитель не подчинился, стал «убегать», пришлось его догнать. Во время погони он нарушал ПДД, нарушал проезд перекрестков. На красный свет проезжал, обгонял автобусы по встречной. Соответственно, был остановлен, доставлен с помощью сотрудников ГАИ в РОВД в наручниках. По итогу был лишен право управления на полгода, штраф – 10 базовых величин. По решению суда, привлечен к ответственности в виде административного ареста на 14 суток.