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Максим Недосеков пришёл на «Вытокі» в Минске: хотелось подбодрить, чтобы дети пофотографировались

28 августа 2021 14:10
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Новости Беларуси. Олимпийский квест, танцевальные баттлы и пожарный кросс-фит. На площадке у Дворца спорта 28 августа сосредоточены главные активности финального дня фестиваля «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Недосеков пришёл на «Вытокі» в Минске: хотелось подбодрить, чтобы дети пофотографировались-1

Более 20 спортивных локаций подготовили организаторы. Все желающие могут попробовать свои силы в разных видах, позаниматься на тренажерах, примерить экипировку и даже пройти экспресс-тесты, чтобы определить природные задатки для занятий спортом.

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Максим Недосеков пришёл на «Вытокі» в Минске: хотелось подбодрить, чтобы дети пофотографировались-4

Для юных гостей праздника презентацию спортивных достижений превратили в увлекательный квест. Чтобы получить призы, необходимо пройти и отметиться на 15 локациях. На каждой из площадок ребят ждет общение с тренерами и даже именитыми спортсменами.

Максим Недосеков пришёл на «Вытокі» в Минске: хотелось подбодрить, чтобы дети пофотографировались-7

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр 2020:
Хотелось прийти, подбодрить их, так сказать, сила духа, чтобы дети пофотографировались. И сами родители, которые пришли сюда, чтобы отдохнули, а дети где-нибудь еще позанимались чем-нибудь. Такие мероприятия очень важны для детей. Потому что я себя вспоминаю, когда ездил в детский спортивный лагерь, там тоже были разные конкурсы, всякие такие мероприятия. И дети выбирают то, что им более комфортно, что более нравится.

Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске, читайте здесь.

# Фестиваль # общество # Максим Недосеков # Фотофакт

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