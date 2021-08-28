Максим Недосеков пришёл на «Вытокі» в Минске: хотелось подбодрить, чтобы дети пофотографировались

Более 20 спортивных локаций подготовили организаторы. Все желающие могут попробовать свои силы в разных видах, позаниматься на тренажерах, примерить экипировку и даже пройти экспресс-тесты, чтобы определить природные задатки для занятий спортом.

Для юных гостей праздника презентацию спортивных достижений превратили в увлекательный квест. Чтобы получить призы, необходимо пройти и отметиться на 15 локациях. На каждой из площадок ребят ждет общение с тренерами и даже именитыми спортсменами.

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр – 2020:

Хотелось прийти, подбодрить их, так сказать, сила духа, чтобы дети пофотографировались. И сами родители, которые пришли сюда, чтобы отдохнули, а дети где-нибудь еще позанимались чем-нибудь. Такие мероприятия очень важны для детей. Потому что я себя вспоминаю, когда ездил в детский спортивный лагерь, там тоже были разные конкурсы, всякие такие мероприятия. И дети выбирают то, что им более комфортно, что более нравится.