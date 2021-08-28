Латвийские пограничники заставляют беженцев переходить границу Беларуси под угрозой оружия

Очередные примеры бесчеловечного отношения к мигрантам погранслужб Литвы и Латвии. На участке заставы «Дотишки» попала на видео организованная литовской погранохраной очередная попытка нарушения границы группой беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ: Бесчеловечные методы вытеснения мигрантов продолжают практиковать и латвийские пограничники. Они практически открыто привозят группы иностранцев к линии границы напротив участка Полоцкого погранотряда, а затем, применяя силу и используя служебных собак, заставляют их нарушать границу Беларуси.

Зачастую просто оставляют людей (в том числе женщин и детей) посреди леса без еды и одежды. Бросая их на выживание, они одновременно пишут в своих СМИ о том, что якобы группы мигрантов ушли в Беларусь.