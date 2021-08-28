Виктор Лукашенко о «Вытоках»: немножко грусть, что закачивается проект, но мы довольны, что он людям понравился

Новости Беларуси. Олимпийский квест, танцевальные баттлы и пожарный кросс-фит. На площадке у Дворца спорта 28 августа сосредоточены главные активности финального дня фестиваля «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Олимпийский квест, танцевальные баттлы и пожарный кросс-фит. На площадке у Дворца спорта 28 августа сосредоточены главные активности финального дня фестиваля «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 20 спортивных локаций подготовили организаторы. Все желающие могут попробовать свои силы в разных видах, позаниматься на тренажерах, примерить экипировку и даже пройти экспресс-тесты, чтобы определить природные задатки для занятий спортом.
Максим Недосеков на фестивале «Вытокі»: такие мероприятия очень важны для детей, я вспоминаю себя
Фестиваль «Вытокі» финиширует в столице после масштабного путешествия по стране. Этим летом праздник побывал в Орше, Лиде, Кобрине и других городах. Все это время организаторы не только заряжали участников спортивным позитивом, но и искали таланты в искусстве, а главное, раскрывали самобытность разных уголков Беларуси.
Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:
То, что мы планировали, то, о чем мы мечтали, чтобы получилось, оно получилось. Если даже взять краткую статистику, то во всех мероприятиях по республике приняли участие только в олимпийских квестах несколько десятков тысяч молодых людей, детей. А в целом в фестивалях приняли участие несколько сотен тысяч человек. Поэтому в год единения, 30-летия НОК такое мероприятие получилось, и это действительно мероприятие, которое объединило людей. Немножко грусть, что все-таки закачивается проект. А второе – мы довольны, что проект людям понравился, зашел. Естественно, мы сейчас думаем, как бы это все обобщить, этот опыт, перенести на будущий год и с пользой использовать то, что мы накопили за это время.
На сцене у Дворца спорта готовятся подвести итоги вокального конкурса. В финале встретятся победители региональных этапов – лучшие исполнители со всей страны. Работают на празднике масштабный фуд-корт и выставка ремесел. Ну а вечером форум завершат концерт белорусских артистов и салют.
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