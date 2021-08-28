Виктор Лукашенко о «Вытоках»: немножко грусть, что закачивается проект, но мы довольны, что он людям понравился

Фестиваль «Вытокі» финиширует в столице после масштабного путешествия по стране. Этим летом праздник побывал в Орше, Лиде, Кобрине и других городах. Все это время организаторы не только заряжали участников спортивным позитивом, но и искали таланты в искусстве, а главное, раскрывали самобытность разных уголков Беларуси.

Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:

То, что мы планировали, то, о чем мы мечтали, чтобы получилось, оно получилось. Если даже взять краткую статистику, то во всех мероприятиях по республике приняли участие только в олимпийских квестах несколько десятков тысяч молодых людей, детей. А в целом в фестивалях приняли участие несколько сотен тысяч человек. Поэтому в год единения, 30-летия НОК такое мероприятие получилось, и это действительно мероприятие, которое объединило людей. Немножко грусть, что все-таки закачивается проект. А второе – мы довольны, что проект людям понравился, зашел. Естественно, мы сейчас думаем, как бы это все обобщить, этот опыт, перенести на будущий год и с пользой использовать то, что мы накопили за это время.