Азарёнок: «А Батька ж говорил – с ноября по январь будет горячо. Повсюду»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну как? А Батька ж говорил: с ноября по январь будет горячо. Повсюду. Украина, Сирия, Иран, Южная Корея, Корея Северная, Израиль, Газа, Ливан, хуситы, Грузия, Абхазия, Молдова, Румыния – сам черт ногу сломит во всем этом. А надо просто внимательно слушать Батьку. В самой могущественной державе мира меняется власть. Змея сбрасывает чешую, примеряет респектабельный костюм, яркий красный галстук и пышную рыжую шевелюру. Плохо будет всем. Вот такой оптимистический прогноз. Ложь не есть правда, истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Начнем с Сирии. Все аналитики в один голос утверждают: повстанцы нанесли удар мощно, четко, профессионально, много лет работая при этом с местными элитами, военными, которые не вступили в бой. Никаких бармалеев в тапках и кедах нет и в помине. Блестящее управление боями, работа беспилотников, обеспечение связью на самом современном уровне. И теперь можно сколько угодно обвинять всех: Иран, Россию, Турцию – но к чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор. А помните, Батька говорил: учиться, учиться, учиться на СВО. И не расслабляться ни на день. Это 2022 год.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В таких условиях мы должны быть готовы к любым вариантам развития обстановки. В ближайшее время не следует ожидать снижения напряженности. Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции. Запад в своей войне с ней будет стремиться еще больше вооружать Украину. Я откровенно скажу, что постоянно предупреждаю руководителей силовых ведомств, всех, прежде всего Министерства обороны, Комитета госбезопасности – следите за своим противником. Смотрите, чтобы мы не упустили чего-либо. Мы должны знать обо всех их телодвижениях возле государственной границы Беларуси. Это касается и пограничных войск, Минобороны и других спецслужб Беларуси. Как мне докладывают, все под контролем. Ну слава Богу. Лукашенко: «Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников». Подробнее. Григорий Азаренок:

Урок все тот же: ожидать удара можно в любой момент. Лукашенко о ситуации в Сирии: там такой сейчас замес, что это только начало. Читать здесь.

Григорий Азаренок:

Кто-то считает, что Трамп остановит войну в Украине? Кто мне, тупому, может объяснить, зачем ему это? Стратегическая задача на войну с Китаем снимается? Они не могут не воевать с Китаем. Это закон неравномерности развития при капитализме. Старый хищник должен сокрушить молодого, как Англия Германию в Первую мировую. И желательно, как и тогда – телами русских. Для этого могут и приказать Зеленскому тормознуть ненадолго. Но это будет отравленное яблоко. Не думаю, что кто-то купится. Или кто-то считает, что к власти приходят не милитаристы? Это Рим, который идет на смену Карфагену. Метод управления колониями Карфагена – соблазнять, разлагать, подкупать. Метод Рима один – бить, бить, бить. Или, может, Lockheed Martin не вкладывает миллиарды в создание новых, нулевых циклов производства вооружений? И не стратегических, а снарядов, боеприпасов, касок, бронежилетов, дронов? Кто-то считает, что хозяева этих миллиардов не потребуют, чтобы они окупились? Они готовят мировую войну. Большую сухопутную войну. И это уже очевидно всем, кто не прячет голову в песок.