Азарёнок: «А Батька ж говорил – с ноября по январь будет горячо. Повсюду»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну как? А Батька ж говорил: с ноября по январь будет горячо. Повсюду. Украина, Сирия, Иран, Южная Корея, Корея Северная, Израиль, Газа, Ливан, хуситы, Грузия, Абхазия, Молдова, Румыния – сам черт ногу сломит во всем этом. А надо просто внимательно слушать Батьку. В самой могущественной державе мира меняется власть. Змея сбрасывает чешую, примеряет респектабельный костюм, яркий красный галстук и пышную рыжую шевелюру. Плохо будет всем. Вот такой оптимистический прогноз.
Ложь не есть правда, истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Начнем с Сирии. Все аналитики в один голос утверждают: повстанцы нанесли удар мощно, четко, профессионально, много лет работая при этом с местными элитами, военными, которые не вступили в бой. Никаких бармалеев в тапках и кедах нет и в помине. Блестящее управление боями, работа беспилотников, обеспечение связью на самом современном уровне. И теперь можно сколько угодно обвинять всех: Иран, Россию, Турцию – но к чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор. А помните, Батька говорил: учиться, учиться, учиться на СВО. И не расслабляться ни на день. Это 2022 год.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В таких условиях мы должны быть готовы к любым вариантам развития обстановки. В ближайшее время не следует ожидать снижения напряженности. Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции. Запад в своей войне с ней будет стремиться еще больше вооружать Украину. Я откровенно скажу, что постоянно предупреждаю руководителей силовых ведомств, всех, прежде всего Министерства обороны, Комитета госбезопасности – следите за своим противником. Смотрите, чтобы мы не упустили чего-либо. Мы должны знать обо всех их телодвижениях возле государственной границы Беларуси. Это касается и пограничных войск, Минобороны и других спецслужб Беларуси. Как мне докладывают, все под контролем. Ну слава Богу.
Лукашенко: «Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников». Подробнее.
Григорий Азаренок:
Урок все тот же: ожидать удара можно в любой момент.
Лукашенко о ситуации в Сирии: там такой сейчас замес, что это только начало. Читать здесь.
Григорий Азаренок:
Кто-то считает, что Трамп остановит войну в Украине? Кто мне, тупому, может объяснить, зачем ему это? Стратегическая задача на войну с Китаем снимается? Они не могут не воевать с Китаем. Это закон неравномерности развития при капитализме. Старый хищник должен сокрушить молодого, как Англия Германию в Первую мировую. И желательно, как и тогда – телами русских. Для этого могут и приказать Зеленскому тормознуть ненадолго. Но это будет отравленное яблоко. Не думаю, что кто-то купится.
Или кто-то считает, что к власти приходят не милитаристы? Это Рим, который идет на смену Карфагену. Метод управления колониями Карфагена – соблазнять, разлагать, подкупать. Метод Рима один – бить, бить, бить. Или, может, Lockheed Martin не вкладывает миллиарды в создание новых, нулевых циклов производства вооружений? И не стратегических, а снарядов, боеприпасов, касок, бронежилетов, дронов? Кто-то считает, что хозяева этих миллиардов не потребуют, чтобы они окупились? Они готовят мировую войну. Большую сухопутную войну. И это уже очевидно всем, кто не прячет голову в песок.
Григорий Азаренок:
Или Ермак, Блинкен и Салливан фактически не приказали Зеленскому проводить мобилизацию с 18 лет? Так проведут. Наберут мясо. И с 14 лет наберут. И никто не осудит, никто. Да, сейчас актер исследует своим талантливым лицом все возможности заднего прохода Трампа. Так он может и преуспеть. Он в этих исследованиях мастер. Но не все у Запада хорошо. Слетает их комендатура в Грузии. Слетает их комендатура даже в Южной Корее, где у них войска стоят. Поздравим товарища Кима! Пусть крепнет наша диктаторская ось зла. У товарища Кима все хорошо. Миллионная армия. Миллиард снарядов. И никто не трогает. И у нас все хорошо. «Орешник» расцвел. И пусть подонистый постмодернистский сброд это слышит раз за разом. Но когда их видим, рука, конечно, тянется к консерваторам, как утопающий за соломинкой. Но иногда утопающий хватается за змею. А у тех консерваторов идеология одна – kill commie for mommy. «Комми» – это то же самое, что russians, ну то есть мы. А мы все равно победим.
Сегодня был на третьем дне рождения военно-патриотического клуба «Доблесть». Откроем словарь Даля. «Доблесть – высшее душевное мужество, стойкость, благородство, высокое свойство души, высшая добродетель, великодушие, саможертва, крепкий в добре, сильный и твердый в высоких добродетелях, доблестях». Это про них. И не найдется в мире таких огней и такой силы, которая пересилила бы эту батькину силу. Так деды и прадеды сказали. Они сегодня были на этом дне рождения. Зоя, Талалихин, Марат, Жуков там был, с командованием беседовал. И самых маленьких Сталин гладил по головке. Сказал: таких никто не одолеет.
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