Что такое белорусский путь Лукашенко и что станет с Украиной? Обсудили с Акимом Апачевым и Вадимом Гигиным

Григорий Азаренок:

Еще раз здравствуйте, товарищи! У нас сегодня уникальный выпуск, потому что замечательные гости. Это руководитель Национальной библиотеки Беларуси, генеральный директор Вадим Францевич Гигин, в том числе и руководитель общества «Знание». И легендарный музыкант, исполнитель, певец из Донецка, главный певец специальной войной операции – Аким Апачев.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Певец специального назначения, я бы сказал. Лукашенко стал Президентом 29 лет назад. Почему эта дата важна? Григорий Азаренок:

Мы здесь начнем, наверное, с такой нашей белорусской темы. 29 лет назад, 10 июля, Александр Лукашенко победил на выборах и с тех пор исполняет обязанности Президента. А ведь это в одно время произошло с тем, как Кучма победил на выборах. Но мы видим, какие разные пути совершенно.

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Беларусь всегда шла верным путем, а Украина много раз не туда сворачивала. И вот оказалась в том месте, в котором находится сегодня. Поэтому, конечно же, важнее всего в этой общности это тот, кто ведет и верно он ведет. Время все расставило на свои места. Григорий Азаренок:

Действительно, это так. Но, Владимир Францевич, для белорусов что важно понять в связи с этой датой, в связи с этим периодом? Вадим Гигин:

Не споря, но чуть-чуть поправляя, Беларусь не всегда шла по правильным путем. Вот этот период даже не с 1991-го, наверное, года, а где-то года с 1990-го по 1994-й, это был такой период безвременья, когда без руля, без ветрил не знали, куда направиться. Номенклатура предалась разграблению имущества. Разгул национализма, люди были дезориентированы. И Беларусь хотели направить вот по тому украинскому сценарию, по прибалтийскому. Не зря ведь в январе 1994 года приезжал Клинтон сюда. Мы помним, да. И фактически тот же Шушкевич думал, что это благословение его на дальнейшее президентство, а народ решил по-другому. Это очень символично. Вот этого приезда январского Клинтона до выборов президента, а между ними было принятие Конституции Республики Беларусь, наш народ сам определяет свою судьбу не так, как решают где-то в Вашингтоне или в какой-то другой столице, а как решаем мы, белорусы. И в этом принципиальная характеристика, если угодно, нашей белорусской идеи: превозмогая трудности, оставаться верными себе. И Президент к этому призывает. Если вы посмотрите его выступление, он, кстати, на двух языках обращался к гражданам, я думаю, что ко всему миру, в Александрии, на республиканском празднике «Купалье», на русском и белорусском языках, и главная идея была какая? Национальное достоинство, суверенитет и оставаться верными своим принципам.

Григорий Азаренок:

Вы для себя ответили на вопрос, что произошло на тот момент, потому что в 1991-м году было сказано: конец истории, все, значит история завершилась, будет один сплошной тотальный либерализм, а Европа, она вообще была под контролем, вот уже готовились окончательно расправляться с Югославией, здесь царили Сорос, вот эти вот силы. И Батька же победил вопреки системе. Вадим Гигин:

Не зря некоторые эксперты, и были такие публикации. У нас в журнале «Беларуская думка» говорят о революции Александра Лукашенко. Почему мы сейчас утверждаем, что не может в Беларуси быть никакой цветной революции? Это будет контрреволюция. Потому что революцию совершил тогда Александр Лукашенко. Тогда он пошел вопреки мировому гегемону. И постоянно это делает. И когда, знаете, некоторых из наших беглых, змагаров говорят, вот они такие, их тут обижают, потому что они выступают против власти, это мы выступаем против власти этого мирового гегемона. Александр Лукашенко, не провозглашая какие-то громкие тезисы, фактически начал восстание против того глобализированного мира, который не просто утвердился, казалось, все, нет сопротивления. 1994 год, это ельцинская Россия, мы помним, что это было. Мы в 1995-м году принимаем решение на референдуме о союзе с Россией. В 1996-м году подписываем соглашение, еще раз подчеркиваю, с той, ельцинской Россией. Потому что не Ельцин нам был важен. Нам была важна Россия, нам была важна и остается важна общая цивилизация. 1990-й год – победа Александра Лукашенко на выборах депутата Верховного Совета вопреки номенклатуре местной. 1993-й год, его доклад. Вот сейчас будет юбилей, кстати, отмечаться по осени. Доклад антикоррупционный, который всколыхнул республику. 1994 год, его победа и вопреки номенклатуре, вопреки националистам. 1995 год, референдум. Слушайте, русский язык, равный статус с белорусским, союз с Россией. Наши символы, когда мы символы утвердили ныне действующие. 1996 год, новый референдум. 1999 год – его знаменитый визит в Белград под натовскими бомбами. Я могу этот список продолжать. Вот что такое белорусский путь Александра Лукашенко. «Не только надо отрубить, надо прижечь»

Григорий Азаренок:

Вот именно белорусский путь и его символ – это созидание, это космос, это колосящиеся хлебные поля, а ваш символ – это тачка с говном, и этот ваш символ сдыхает. Аким, вот если говорить об этом, то восстание, которое сейчас идет уже по всему миру. Самая горячая точка этого восстания – это Донбасс, конечно, это линия соприкосновения, специальная военная операция. И вот в эти дни мы также вспоминаем Волынскую резню. Многие с 2014 года удивляются этой звериной бандеровской жестокости. Но вот люди, которые в теме, они понимают, что у этого есть глубокие корни, вот эта воля к смерти, она у них и в культуре выражается, воля к садизму, к убийству и к смерти. И вот вы с этим давно столкнулись в 2014 году? Аким Апачев:

Конечно, столкнулись. Это общность-маньяк. Я их так характеризую, потому что это генетически передается от поколения к поколению. То звериное упорство, с которым они это делают, говорит мне о том, что это у них глубоко сидит. Отмечу, что мы же тоже воюем, мы же тоже взяли в руки оружие и сопротивляемся этой чуме, но мы не ненавидим. Григорий Азаренок:

Ни одно здание СБУ вы не сжигали вместе с людьми во время этого противостояния. Аким Апачев:

Подчеркну, что мы человечные в этом всем. Несмотря на то, что, да, мы их должны убить, но важно в этом всем остаться человеком. И делать это, я всегда говорю и еще раз повторюсь, не из чувства ненависти, а из чувства любви к нашим детям. Потому что что-то мне подсказывает, если мы сейчас в очередной раз это гидру не накажем, то она вылезет, и очередные головы вылезут. Поэтому не только надо отрубить, надо прижечь. Выставка «Забытый геноцид» – почему ее стоит посетить? Григорий Азаренок:

В понедельник открылась выставка. Сейчас все можете прийти в Национальную библиотеку. Тех, кто неравнодушен, те, кто интересуется историей. По поводу Волынской резни. Вы выступили с такой инициативой, с таким проектом. Расскажите, пожалуйста, все события вокруг этого.

Вадим Гигин:

Да, выставка пользуется интересом. Сегодня буквально были наши депутаты. Попросили, чтобы мы показали эти документы, эти книги. 11 июля в Польше, кстати, по инициативе нынешней правящей партии «Право и справедливость» 2016 года, отмечается Национальный день памяти жертв граждан Второй Речи Посполитой, ставшей жертвами бандеровских националистов. На 11 июля 1943 года пришелся пик, это было кровавое воскресенье. Геноцид бандеровский включал в себя репрессии и террор в отношении еврейского, польского, русского населения, коммунистов, тех украинцев, которые не были согласны с этой тоталитарной идеологией. В феврале 1943 года состоялась третья конференция организации украинских националистов, которая постановила провести эту этническую чистку. Зверства были абсолютно какие-то... Ну, я не знаю, как назвать, бесчеловечная, мягко сказано, что они только с людьми ни вытворяли. И мы посчитали необходимым почтить память жертв, не только потому, что это наши соседи, мы один регион, фактически. Но это затронуло и белорусскую территорию. У нас там сейчас еще и карты есть, и мы показывали посетителям Пинский район, Кобринский, тогда был Дивинский район. И там этот террор проходил со стороны бандеровцев. Но, к сожалению, нынешние польские власти в 80-е годовщины минимизировали память об этом. Но знаете, причем было видно, что это делается формально, как бы кость, брошенная общественному мнению, когда Дуда приехал с Зеленским, стоят в костеле, пустые лица. Григорий Азаренок:

Вы пригласили временного поверенного. Вадим Гигин:

Да, это интересная история. Григорий Азаренок:

И он не нашел времени.

Вадим Гигин:

Мы до конца не знали, будет, не будет. И видно было, что в польском посольстве колебались. И они сделали это из-под полы. Знаете, вот американцы любят публично сделать заявление, а эти просто: не придем. Мартин Войцеховский почему? А какое ты можешь сделать заявление публично? В чем ты можешь нас обвинить? То, что мы чтим память поляков, ставших жертвами резни? А что ты не пришел? Тебе не нравятся наши позиции, позиции Акима Апачева, Григория Азаренка. Ну просто приди. Приди и скажи, что я вот минутой молчания чту память, но с вами, ребята, я не согласен. Вы как-то не так излагаете. Вообще не пришел. Спрятался. Так что ты делаешь в Беларуси, временный поверенный? Ты должен представлять свою страну, позицию, позиция твоей страны, что этот день – это день трагедии. Памятный день, кровавый, окрашенный в черные ноты. Ну, приди и почти, займи позицию. А ты спрятался. Так что ты тут делаешь? Ты здесь в осаде находишься? И вот это очень показательно для всей нынешней польской политики. Двурушнической. Такой же двурушнической, какой является и политика США. Возьмите поставку кассетных боеприпасов. Вот сами себе они придумали тест, чтобы весь мир видел, что они подонки, гнусные негодяи. На десятки лет будут подрываться люди, гибнуть, терять здоровье, конечности, как это по всему миру происходит. Вот сейчас действует международная противоминная миссия ВС РФ в Лаосе и до сих пор разминируют и убирают те кассетные боеприпасы, которые американцы оставили еще в 1960-е и 1970-е годы в ходе бомбардировок. Вот эту участь они уготовили Украине миллионами боеприпасов. Там степень неразрыва идет, там врет Салливан, что там 2 %. Каких 2 %? От 14 до 40 % не разрывается. Вы представьте, что это будет. Это лепестки в кубе. Лепестки имеются в виду противопехотные мины, которые там будут. Мы видели с вами, как простой председатель сельсовета в Зайцево идет с ведром разменивать, чтобы просто дорогу обычным жителям к колодцу проложить. Вот они сейчас хотят всю украинскую территорию вдоль фронта нашпиговать этими кассетными боеприпасами. Двурушники и оправдываются. Понимаете? Понимают, что гадость делают. Все это видят и понимают. Они говорят, ну вы знаете, но победа России гораздо хуже, чем то, что мы делаем. И то же самое касается политики Польши в отношении исторической памяти. «Все, что у них появится, они применят против нас» Григорий Азаренок:

Аким, вот при этом они уже применяли мины-лепестки. Они утюжат города. Это, ну, всему мировому сообществу на это абсолютно наплевать. Никто лицемерно об этом даже не расскажет ни в одном СМИ. То, что переживает народ Донбасса. Вот сейчас кассетные боеприпасы. Но при этом они говорят, что это наша земля, мы вернем свою землю. А они считают это своей землей вообще или они просто хотят ее уничтожить? Или, по крайней мере, всех людей, которые там живут?

Аким Апачев:

Да, вот так вот. Землю, может, они считают своей, но они же об этом всегда говорили, что население Донбасса, именно население, им не нужно. Они придут и наведут там порядок, порядок понятно какой. Слушайте, они всегда бесчеловечно действовали. «Точка-У», которой били по Донецку, там же тоже разлет осколочный огромный. Они всегда били всем, что у них есть, и причем они били именно по мирняку. То есть я не питаю никаких иллюзий. Это античеловечное государство, террористическое по своей сути, ничем не отличается от ИГИЛ. Методология такая же, я видел это в Мариуполе, когда просто снайпер вел отстрел мирного населения. Для чего? Для того, что лежит тело, кто-то придет его вытаскивать, и тогда уже наносится удар по эвакуационным группам. То есть это просто мирных гражданских отстреливали. Примеров много, как они мирняк закрывали в подвалах. Просто вот освобождаем дом, да, идет освобождение левого берега. Открываем подвал, там выходят оттуда мирняки. Поэтому так долго брали Мариуполь, потому что в каждом доме, в каждом подвале сидели мирняки. По сути, это самый масштабный в истории человечества террористический акт. Полумиллионное население города держали в заложниках. Поэтому я не питаю иллюзии. Это террористы, и все, что у них появится, они применят против нас. «Большой поступок большого человека». Как Лукашенко усмирил ЧВК «Вагнер»

Григорий Азаренок:

Они уже поняли, что победить нас на поле боя никак не получится. И надежда, конечно, и в Беларуси, и в России, на какой-то внутренний конфликт, взять нас изнутри. 24 июня мы наблюдали ситуацию, которая могла к этому привести. В том числе благодаря Александру Григорьевичу Лукашенко удалось эту ситуацию купировать. Сейчас она развивается в мирном русле. Расскажи, что ты в тот момент, в тот вечер почувствовал. Аким Апачев:

У меня как раз был концерт 24 числа. И перед концертом я написал, неужели нет человека, который может примирить стороны. Потому что, давайте честно, если бы начались столкновения «Ахмата» и ЧВК «Вагнер», мы потом этот пожар не потушили бы очень долго. И когда уже закончилось у меня выступление, я открываю телегу, и такой человек, конечно же, появился, Александр Григорьевич, навел порядок, и здесь просто... Признаюсь, мы 24-го столько тостов подняли за Александра Григорьевича, сколько, пожалуй, никогда не поднимали, потому что это большой поступок большого человека, и он, конечно же, войдет навсегда в историю.