Авторская программа СТВ «Земля памяти» взяла серебро в одной из номинаций на конкурсе «Познай Беларусь»

В 2022 году 20-й, юбилейный, сезон. На конкурс поступило рекордное количество заявок. Свои работы представили как профессионалы, так и любители. Всего более 800 участников. Среди лауреатов и корреспондент СТВ – Анастасия Макеева. Авторская программа «Земля памяти» – вторая в номинации «Материал года».

Анастасия Макеева, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Наш проект называется «Земля памяти». Это, вы знаете, такой яркий путеводитель по главным нашим достопримечательностям. В нашей Беларуси это как такая карта сокровищ. В каждом регионе, в каждой области есть такие жемчужинки, о которых мы рассказываем нашим зрителям. Тур, где поклонятся каменным крестам, где до сих пор водят хороводы, поют песни. Вот эта самобытность.

У нас очень много историко-культурного наследия, школа бондарей, например, в Иваново. Наши соломенные пауки в Быхове. Я могу перечислять бесконечно, просто действительно совершенно не обязательно ехать в отпуск куда-то за рубеж, потому что наши Браславские озера могут дать фору, наша Беловежская пуща. В общем-то будем раскрывать этот потенциал дальше. И надеюсь, что наши выпуски будут в помощь.