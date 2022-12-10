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В Минске подвели итоги бизнес-премии «Лидер года». Надежда Лазаревич рассказала о мероприятии и участниках

10 декабря 2022 09:28
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Новости Беларуси. В Минске вручили награды международной бизнес-премии «Лидер года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске подвели итоги бизнес-премии «Лидер года». Надежда Лазаревич рассказала о мероприятии и участниках-1

Мероприятие стало хорошей традицией. Оно проходит уже в 7-й раз. Победителей определяли в 39 номинациях. Премии удостоены ведущие белорусские предприятия. Экспертная комиссия оценивала результаты работы компаний в условиях санкций. Отдельное внимание развитию белорусско-российского партнерства.  

В Минске подвели итоги бизнес-премии «Лидер года». Надежда Лазаревич рассказала о мероприятии и участниках-4

Максим Черкасов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области:  
Важно отметить, что увеличивается не только товарооборот поставляемой продукции, но и создаются совместные предприятия. Буквально на прошлой неделе в Нижегородской области было открыто совместное производство трамваев, где «Белкоммунмаш» и наше нижегородское предприятие FOXBUS открыли на своей площадке производство новых современных трамваев по проекту совместному Нижегородской области и Республики Беларусь, где будет выпущено более 170 трамваев, это уже существующий заказ. И созданы новые рабочие места.  

В Минске подвели итоги бизнес-премии «Лидер года». Надежда Лазаревич рассказала о мероприятии и участниках-7

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Каждый год мы добавляем нашими предприятиями, которые доказывают возможность присутствовать на этой премии, показывают своими результатами. Развивать и кооперационные связи с Российской Федерацией, и увеличивать объемы поставок, и получать хорошие результаты в финансово-экономической деятельности. Все это и объединяет наших участников. И дает возможность им получить награду.  

В Минске подвели итоги бизнес-премии «Лидер года». Надежда Лазаревич рассказала о мероприятии и участниках-10

Престижная награда – знак качества. Лауреаты смогут использовать эмблему «Лидер года» в рекламе и на упаковке своей продукции.  

В Минске подвели итоги бизнес-премии «Лидер года». Надежда Лазаревич рассказала о мероприятии и участниках-13

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# Бизнес в Беларуси # общество # Максим Черкасов # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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