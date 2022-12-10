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«Проигравшим оказался ЕС». Анонс политического ток-шоу на СТВ – выпуск прямиком из Европарламента

10 декабря 2022 10:10
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Впервые в истории белорусского телевидения мы ведем программу из студии пресс-центра Европейского парламента. Железного занавеса в действительности не существует. И мы вам это докажем.  

«Проигравшим оказался ЕС». Анонс политического ток-шоу на СТВ – выпуск прямиком из Европарламента-1

Беларусь представляла собой идеальный мост между Восточной Европой и Азией с одной стороны и Западной Европы – с другой. Мы потеряли очень много возможностей для возведения мостов. Мы лишь сожгли те, что были.  

«Проигравшим оказался ЕС». Анонс политического ток-шоу на СТВ – выпуск прямиком из Европарламента-4

Наши балтийские страны могли бы стать подходящими мостами. Однако Прибалтика помогает возводить этот самый железный занавес.  

«Проигравшим оказался ЕС». Анонс политического ток-шоу на СТВ – выпуск прямиком из Европарламента-7

По сути, проигравшим оказался Европейский союз, так как мы потеряли политические перспективы и теперь играем роль младшего брата США в их глобальной стратегии.  

«Проигравшим оказался ЕС». Анонс политического ток-шоу на СТВ – выпуск прямиком из Европарламента-10

«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресение, 11 декабря, в 21:00.  

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Фотофакт

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