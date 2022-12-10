«Проигравшим оказался ЕС». Анонс политического ток-шоу на СТВ – выпуск прямиком из Европарламента

Впервые в истории белорусского телевидения мы ведем программу из студии пресс-центра Европейского парламента. Железного занавеса в действительности не существует. И мы вам это докажем.

Беларусь представляла собой идеальный мост между Восточной Европой и Азией с одной стороны и Западной Европы – с другой. Мы потеряли очень много возможностей для возведения мостов. Мы лишь сожгли те, что были.

Наши балтийские страны могли бы стать подходящими мостами. Однако Прибалтика помогает возводить этот самый железный занавес.

По сути, проигравшим оказался Европейский союз, так как мы потеряли политические перспективы и теперь играем роль младшего брата США в их глобальной стратегии.