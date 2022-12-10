Активно провести время вне дома и вспомнить историю зимних забав в Минске. Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Время подводить итоги года. На площадке ток-шоу «Большой город» пойдет речь о достижениях Минска в 2022 году и возможностях, которые созданы для жителей, в том числе для занятий спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смотрите в воскресенье, 11 декабря, в 10:00.
Поговорим обо всех нужных, добрых, перспективных начинаниях, которые получили путевку в жизнь в 2022-м.
При определенных погодных условиях снег будет лежать до конца марта.
Насладиться зимой и активно провести время на свежем воздухе.
Уже сегодня работа лыжероллерной трассы в парке 900-летия расписана по дням.
Вспомнить лето и узнать о планах города на предстоящий сезон.
Это уникальное место для отдыха наших граждан. И конечно же, на этом останавливаться не будем.
Год подходит к завершению, а подарки для жителей Минска не заканчиваются.
Вводится дом в этом году. И мы ключи к Новому году по улице Шаранговича вручим нашим многодетным семьям.
Нам есть с чем сравнивать. История зимних забав в Минске и впечатления минчан от современных условий.
Мне очень понравилось, здесь такая атмосфера приятная, Новый год напоминает.
«Большой город» на СТВ. Будь в теме того, что происходит рядом. Воскресенье, 10:00.
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