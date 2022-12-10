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Активно провести время вне дома и вспомнить историю зимних забав в Минске. Анонс ток-шоу «Большой город»

10 декабря 2022 09:37
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Новости Беларуси. Время подводить итоги года. На площадке ток-шоу «Большой город» пойдет речь о достижениях Минска в 2022 году и возможностях, которые созданы для жителей, в том числе для занятий спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Смотрите в воскресенье, 11 декабря, в 10:00.  

Активно провести время вне дома и вспомнить историю зимних забав в Минске. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Поговорим обо всех нужных, добрых, перспективных начинаниях, которые получили путевку в жизнь в 2022-м.  

Активно провести время вне дома и вспомнить историю зимних забав в Минске. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

При определенных погодных условиях снег будет лежать до конца марта.  

Насладиться зимой и активно провести время на свежем воздухе.  

Активно провести время вне дома и вспомнить историю зимних забав в Минске. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Уже сегодня работа лыжероллерной трассы в парке 900-летия расписана по дням.  

Вспомнить лето и узнать о планах города на предстоящий сезон.  

Активно провести время вне дома и вспомнить историю зимних забав в Минске. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Это уникальное место для отдыха наших граждан. И конечно же, на этом останавливаться не будем. 

Год подходит к завершению, а подарки для жителей Минска не заканчиваются.  

Активно провести время вне дома и вспомнить историю зимних забав в Минске. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Вводится дом в этом году. И мы ключи к Новому году по улице Шаранговича вручим нашим многодетным семьям.  

Нам есть с чем сравнивать. История зимних забав в Минске и впечатления минчан от современных условий.  

Активно провести время вне дома и вспомнить историю зимних забав в Минске. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Мне очень понравилось, здесь такая атмосфера приятная, Новый год напоминает.  

«Большой город» на СТВ. Будь в теме того, что происходит рядом. Воскресенье, 10:00.  

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# Новый год # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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