Активно провести время вне дома и вспомнить историю зимних забав в Минске. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Время подводить итоги года. На площадке ток-шоу «Большой город» пойдет речь о достижениях Минска в 2022 году и возможностях, которые созданы для жителей, в том числе для занятий спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотрите в воскресенье, 11 декабря, в 10:00.

Поговорим обо всех нужных, добрых, перспективных начинаниях, которые получили путевку в жизнь в 2022-м.

При определенных погодных условиях снег будет лежать до конца марта. Насладиться зимой и активно провести время на свежем воздухе.

Уже сегодня работа лыжероллерной трассы в парке 900-летия расписана по дням. Вспомнить лето и узнать о планах города на предстоящий сезон.

Это уникальное место для отдыха наших граждан. И конечно же, на этом останавливаться не будем. Год подходит к завершению, а подарки для жителей Минска не заканчиваются.

Вводится дом в этом году. И мы ключи к Новому году по улице Шаранговича вручим нашим многодетным семьям. Нам есть с чем сравнивать. История зимних забав в Минске и впечатления минчан от современных условий.