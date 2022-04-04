«Авторитет Беларуси в этих странах огромный». Ждут ли наш бизнес в Азии?

Кирилл Казаков, СТВ: Виктор Валентинович, нас в Азии ждут, на востоке ждут нас? Наш бизнес, скажем. Политика наша, в принципе, совпадает. У нас очень много как бы идей даже на уровне планетарной политики, они похожие там: белорусские, китайские, вьетнамские. А вот с точки зрения экономики?

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу « По существу » представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Я считаю, конечно, на востоке – в Азии, в Африке, в странах Латинской Америки нас ждут. Нас знают еще со времен Советского Союза как надежных партнеров. У нас огромное количество высокотехнологичных предприятий.

Кирилл Казаков:

Вот Алексей Викторович сказал, что очень много студентов едет учиться. Я понимаю, что еще с советского времени еще ехали учиться.

Виктор Саевич:

Вообще, вы знаете, авторитет Республики Беларусь в этих странах огромный. И здесь политический момент играет тоже большую роль. Когда есть вопрос: какую лучше продукцию взять примерно по цене, качеству одинаковую – возьмут продукцию Республики Беларусь, потому что РБ близка по идеологическим, политическим моментам. Нас очень ценят в Иране, в том же Китае, Вьетнаме, мы говорили, ну и во многих других странах. У нас же есть необъятная Африка, где более миллиарда человек проживает. Латинская Америка. У нас Венесуэла, Куба. Да и Бразилия, Аргентина. Поэтому Республике Беларусь нечего бояться. А что касается Запада, да. Там многие бизнесмены хотели бы сотрудничать, но надо признать тот момент, что политики Запада там очень сплочены. Они поставили задачу уничтожить Россию и Беларусь так или иначе, поэтому никто там не даст свободно с нами работать и торговать. К этому надо относиться абсолютно реалистично. Поэтому у нас нет другой альтернативы, чем страны Востока.

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Саевич: Президент понимал, что будет огромное столкновение Востока с Западом, поэтому заложил такой фундамент