Андрей Маковец: «Под наши продукты, скажем так, выстраивали целые предприятия, целые сферы»

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Алена Сырова, СТВ:

Андрей Иванович, а ваше предприятие с Вьетнамом работает?

Андрей Маковец, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Мостовдрев»:

Нет. Алена Сырова:

Может, рассмотрите? Андрей Маковец:

Нет, мы можем все рассмотреть, но коллеги уже говорили неоднократно, что плечо это логистическое, конечно, не позволит работать в полном объеме и полностью на те рынки. Но хотелось бы подчеркнуть, что еще 40 дней назад, примерно, мы даже не подозревали, что у нас произойдет такая кардинальная смена вектора. Надо немножко набраться терпения и подождать. Бизнес, как ручеек, он дорогу найдет. Поверьте, он найдет дорогу и частично на страны Запада, он найдет дороги на страны Ближнего Востока, и того же Китая, и Вьетнама. Просто здесь не так быстро все происходит, как мы хотели бы. Быстро только этой санкционной дубиной машут. Причем те партнеры, которые у нас именно партнеры в той же Европе. Они тоже от этого в шоке просто. Они под наши продукты, скажем так, выстраивали целые предприятия, целые сферы.