Саевич: Президент понимал, что будет огромное столкновение Востока с Западом, поэтому заложил такой фундамент

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.

Алена Сырова, СТВ:

Десятилетия глава государства скрупулезно выстраивал отношения на восточном направлении. Кто-то ухмылялся, кто-то говорил, мол, зачем Беларусь Китаю, улыбались визитам нашего Президента и встречам с Синь Цзиньпином. Но складывается впечатление, что, если бы не предвидел Президент такого, то по крайней мере предполагал, что такая ситуация, которая произошла сейчас, в принципе, имеет место быть. И дабы не остаться не у дел, нам действительно нужна та самая многовекторность. Виктор Валентинович, как считаете, действительно ли такую ситуацию просчитывал глава государства или как-то делал по наитию, и это было естественно: наши повороты головы и на Запад, и на Восток.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Дело в том, что Александр Григорьевич по наитию ничего не делает. Он блестяще образован, он экономист, историк, он знает, как двигается, развивается человечество на протяжении многих веков. Поэтому он прекрасно знал: мощь Китая. 5 000-летний Китай. Если брать Восток, – это могучая страна с могучими традициями, первая экономика мира. И Александр Григорьевич, еще будучи депутатом, еще до своего президентства, в 1993 году он уже первый раз съездил в Китай, прекрасно знал его потенциал. И делал все за последние годы, чтобы там проводить работу, сотрудничать, и это сотрудничество нам много чего дало и еще больше даст. Кроме Китая это Индия, арабские страны, страны Латинской Америки. Кирилл Казаков:

Страны БРИКС как минимум. Это половина населения планеты.