Алексей Беляев: «Мы не будем стрелять себе в ногу и в голову ради каких-то там чуждых предложений»

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Кирилл Казаков, СТВ:

Алексей Викторович, мы сейчас, реально получив стену на западе, мы получили то, к чему давно шли, и то, о чем говорили? Вот этот геополитический разлом двух цивилизаций либо же все-таки это что-то искусственное, к чему нас привели пусть не действия западных политиков, а пусть, может быть, какая-то их очень долгая игра?

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:

Безусловно, Беларусь не стремилась к тому, чтобы стать каким-то пограничным форпостом. Мы как раз всегда себя позиционировали в качестве моста. И то, о чем вы упоминали. Например, наши инициативы по сближению Европы и Азии. То, что мы очень активно пытались налаживать отношения в рамках того же «Шелкового пути», в рамках Евразийского экономического союза. Мы пытались объединить, предлагая Европу от Бреста французского до Владивостока или от Лиссабона до Владивостока. Конечно, для нас… Вы сказали слово «геополитика» – надо понимать, что Беларусь – это страна, которая в первую очередь процветает за счет своего географического положения. Кирилл Казаков:

Мы всегда говорили, что мы транзитная страна. Алексей Беляев:

Да. Транзит – это для нас очень большое дело. И поэтому, конечно, закрытые границы для Беларуси превращают нас в какие-то задворки этой большой Азии. Или мы сидим в предместье у большой Европы. Кирилл Казаков:

А, может, мы витрина большой Азии, можно так рассуждать, например? Алексей Беляев:

Понимаете, в чем проблема современного мира? Все-таки Запад, который строил этот глобальный мир, его сделал таким образом, что сегодня закрыть страну невозможно. То есть как бы ни пытались нас изолировать, в Беларуси есть, конечно, большие минусы. Надо понимать эти наши проблемы. Что мы не имеем выхода к морю – это бы решало очень многие вопросы. Мы, конечно, очень сильно зависим в плане поставок от стран, потому что мы находимся достаточно далеко от азиатских центров, от того же Китая. И поэтому железнодорожный транспорт, на сегодня его надо развивать, чтобы в Беларусь что-то поставлять контейнерами по железной дороге…

Кирилл Казаков:

Не готова Европа так легко отказаться. Алексей Беляев:

Проблема в том, что мы были перевалочным пунктом не только для азиатских товаров в Европу, но и для европейских в Азию. И то, что Европа задыхается без ресурсов, которых у них просто нет. Ресурсы энергетические, в первую очередь. Алена Сырова, СТВ:

Хотя пока еще бравируют. Алексей Беляев:

Бравировать они могут до первого снега, как говорится. Накачав немножко в хранилище российского газа, они могут сейчас сидеть. Но это буквально на совсем небольшое время. Что касается этой ситуации, возвращаясь к началу, мы хотели быть мостом. Нас сегодня вынуждают превратиться во что-то другое. Во что? Мы не хотим превращаться в крепостную стену, по которой идет война. Кирилл Казаков:

Смотрите, президентская цитата, 2016 год. «Мы нацелены исключительно на укрепление и расширение сотрудничества со всеми соседями – и на Востоке, и на Западе – настолько глубоко, насколько это возможно, но не в ущерб кому-либо. Мы ведем диалог с теми партнерами, которые готовы строить отношения с Беларусью на равноправной основе, без диктата и принуждения».