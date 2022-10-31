«Такое наполнение души». Белорусы зарубежья прошли на родине творческую стажировку

Новости Беларуси. Изучение быта и культуры родного народа, а также выставки, танцы и мастер-классы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусы зарубежья приехали на родину для творческой стажировки. «Логойский районный центр культуры» посетило 39 человек. Это представители нашей диаспоры. Они проживают в Италии, Казахстане, Латвии, Эстонии, Литве, США и России. Для участников были подготовлены мастер-классы по народному вокалу, танцам, резьбе по дереву и гончарству. За неделю их научили готовить национальные блюда и рассказали о диалектах белорусского языка.

Алина Самохина, начальник отдела Республиканского центра национальных культур:

Творческая стажировка проходит два раза в год, и мы стараемся как можно больше провести мероприятий, связанных с белорусской культурой, с белорусской народной культурой. Мастер-классы, знакомство с народными мастерами Беларуси.

Любовь Богнат, председатель ОО «Культурный центр «Беларусь» Павлодарской области» (Казахстан):

Творческая стажировка – это такое наполнение души, прежде всего. Я посмотрела на эту картину, а мы сейчас только ехали по Логойскому району, и я была в таком восторге и волнении от той красоты природы, которую я видела. Поэтому какие-то даже песни, какие-то стихи оживают в голове. И я думаю, что я приеду и эту эмоцию буду передавать.

Виктор Синкевич, председатель ОО «Местная национально-культурная автономия белорусов Баяндаевского района Иркутской области» (Россия):

Эта стажировка как раз дает возможность, дает какие-то знания, какие-то навыки, чтобы эту культуру мы могли отсюда, из места нашего рождения, места рождения наших предков привести туда, в Сибирь, где у нас проживают потомки белорусов.