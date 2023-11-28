Прямой эфир

В Минске обсудили проект обновлённой Концепции нацбезопасности

28 ноября 2023 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В проект Концепции национальной безопасности Беларуси внесен ряд изменений. В нем нашли отражение некоторые из предложений, озвученных во время диалоговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили проект обновлённой Концепции нацбезопасности-1

Очередное обсуждение важного для страны документа состоялось сегодня, 28 ноября. Свое экспертное мнение высказали представители общественных объединений и политических партий. Новая Концепция нацбезопасности строится на фундаменте прежнего документа, которому уже более 10 лет. Специалисты проработали каждую главу и внесли корректировки с учетом современных вызовов и угроз.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Внесли корректировки в базовые понятия, уточнили тенденции международной обстановки и связанные с ними различные категории, индикаторы нацбезопаности. Появилась новая сфера биологической безопасности. Более глубоко расширены понятия, связанные с семейными ценностями. Высказано такое положение о повышении социальной ответственности бизнеса, уточнен перечень элементов систем обеспечения национальной безопасности.

В Минске обсудили проект обновлённой Концепции нацбезопасности-4

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
В Концепции нацбезопаности представлена целостная система угроз. Причем не только классических, которые были всегда: военных, экономических – но и демографические, информационные, культурно-исторические вызовы, которые необходимо учитывать в нашей стране и на которые необходимо давать должные ответы.

Около 70 дискуссионных площадок по обсуждению обновленной Концепции нацбезопасности уже прошли во всех регионах страны. С документом ознакомились представители госорганов, трудовых коллективов и молодежных организаций.

# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Олег Романов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ГТК презентовали проект по выстраиванию системы автоматизированного анализа цен на импортные товары
28 ноября 2023 17:27

В ГТК презентовали проект по выстраиванию системы автоматизированного анализа цен на импортные товары

Бюджет и инвестпрограмму столицы обсудили на 49-й внеочередной сессии Мингорсовета
28 ноября 2023 17:13

Бюджет и инвестпрограмму столицы обсудили на 49-й внеочередной сессии Мингорсовета

В Витебском медицинском колледже создан студотряд «Пульс». Чем он занимается?
28 ноября 2023 17:06

В Витебском медицинском колледже создан студотряд «Пульс». Чем он занимается?