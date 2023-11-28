В Минске обсудили проект обновлённой Концепции нацбезопасности

В проект Концепции национальной безопасности Беларуси внесен ряд изменений. В нем нашли отражение некоторые из предложений, озвученных во время диалоговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В проект Концепции национальной безопасности Беларуси внесен ряд изменений. В нем нашли отражение некоторые из предложений, озвученных во время диалоговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередное обсуждение важного для страны документа состоялось сегодня, 28 ноября. Свое экспертное мнение высказали представители общественных объединений и политических партий. Новая Концепция нацбезопасности строится на фундаменте прежнего документа, которому уже более 10 лет. Специалисты проработали каждую главу и внесли корректировки с учетом современных вызовов и угроз.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Внесли корректировки в базовые понятия, уточнили тенденции международной обстановки и связанные с ними различные категории, индикаторы нацбезопаности. Появилась новая сфера биологической безопасности. Более глубоко расширены понятия, связанные с семейными ценностями. Высказано такое положение о повышении социальной ответственности бизнеса, уточнен перечень элементов систем обеспечения национальной безопасности.
Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
В Концепции нацбезопаности представлена целостная система угроз. Причем не только классических, которые были всегда: военных, экономических – но и демографические, информационные, культурно-исторические вызовы, которые необходимо учитывать в нашей стране и на которые необходимо давать должные ответы.
Около 70 дискуссионных площадок по обсуждению обновленной Концепции нацбезопасности уже прошли во всех регионах страны. С документом ознакомились представители госорганов, трудовых коллективов и молодежных организаций.