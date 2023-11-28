В Минске обсудили проект обновлённой Концепции нацбезопасности

В проект Концепции национальной безопасности Беларуси внесен ряд изменений. В нем нашли отражение некоторые из предложений, озвученных во время диалоговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное обсуждение важного для страны документа состоялось сегодня, 28 ноября. Свое экспертное мнение высказали представители общественных объединений и политических партий. Новая Концепция нацбезопасности строится на фундаменте прежнего документа, которому уже более 10 лет. Специалисты проработали каждую главу и внесли корректировки с учетом современных вызовов и угроз.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Внесли корректировки в базовые понятия, уточнили тенденции международной обстановки и связанные с ними различные категории, индикаторы нацбезопаности. Появилась новая сфера биологической безопасности. Более глубоко расширены понятия, связанные с семейными ценностями. Высказано такое положение о повышении социальной ответственности бизнеса, уточнен перечень элементов систем обеспечения национальной безопасности.