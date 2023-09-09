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«Атмасфера пануе проста незабыўная». В Минске проходит XIV фестиваль национальных культур

09 сентября 2023 14:56
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Новости Беларуси. Праздничное настроение минчанам и гостям большого города сегодня, 9 сентября, создавали участники XIV фестиваля Национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что происходит у городской Ратуши – расскажет Оксана Семашко.

«Атмасфера пануе проста незабыўная». В Минске проходит XIV фестиваль национальных культур-1

Оксана Семашко, корреспондент:
Атмосфера здесь такая, что даже не хочется уходить. Хочется подпевать и пританцовывать. Сегодня на площадке городской Ратуши удалось собрать представителей больше 20 национальностей. Дополнительно в концертную программу в этом году включили Пакистан, Китай и Аргентину. На этот раз на отборочные туры пригласили председателей национальных культурных объединений, которые вместе с жюри оценивали, насколько представленные номера соответствуют национальной идентичности.

Помимо концертной программы здесь организована выставка. Можно примерить, сфотографироваться в национальных костюмах, попробовать блюдо и познакомиться с народным творчеством. Давайте послушаем участников и гостей фестиваля.

«Атмасфера пануе проста незабыўная». В Минске проходит XIV фестиваль национальных культур-4

Геннадий Александров, председатель Международного общественного объединения чувашей «Атал» в Беларуси:
Вот это мои девчата, тоже чувашки. И будем петь сегодня чувашские песни и выступать.

Оксана Семашко:
А можно немножко напеть что-нибудь?
– Давайте.
– Да.
[Поет].

«Атмасфера пануе проста незабыўная». В Минске проходит XIV фестиваль национальных культур-7

Нанэ Гаспарян, представитель Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан»:
Мы представляем Республику Армению фольклерный ансамбль армянского танца «Эребуни». Сегодня порадуем вас нашим выступлением. Мы будем петь собственную песню. У нас есть группа, называется Mut Nyut. Очень классно, что люди на нас так обращают внимание. Мы готовы радовать всех нашим выступлением и дарить тоже позитив.

«Атмасфера пануе проста незабыўная». В Минске проходит XIV фестиваль национальных культур-10

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Атмасфера пануе проста незабыўная. Таму што людзі ўсміхаюцца, танчаць, расказваюць вершы. Вельмі чула ставяцца адзін да аднаго. І гэта гаворыць аб тым, што ў нашай Беларусі ўсе жывуць вельмі дружна, мірна, нягледзячы на розныя нацыянальнасці, на этнічную прыналежнасць.

«Атмасфера пануе проста незабыўная». В Минске проходит XIV фестиваль национальных культур-13

Оксана Семашко:
Больше чем за полдня этот национальный фестиваль да и в целом городской праздник сумели сплотить еще большее число народов. За это и любят наш больше чем двухмиллионный, уютный, мирный и добрый город. Ну а мы с оператором постепенно от работы настраиваемся на атмосферу праздника, чего и вам коллеги желаем. Конечно же, всех горожан этой столицы еще раз поздравляем с праздником, с Днем города и ждем всех на праздничных локациях, не только в центре города, но и в спальных районах. Впереди у нас много площадок для празднований, а также фейерверк.

# День города в Минске # общество # Оксана Семашко # Анатолий Маркевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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