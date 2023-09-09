«Атмасфера пануе проста незабыўная». В Минске проходит XIV фестиваль национальных культур

Новости Беларуси. Праздничное настроение минчанам и гостям большого города сегодня, 9 сентября, создавали участники XIV фестиваля Национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходит у городской Ратуши – расскажет Оксана Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Атмосфера здесь такая, что даже не хочется уходить. Хочется подпевать и пританцовывать. Сегодня на площадке городской Ратуши удалось собрать представителей больше 20 национальностей. Дополнительно в концертную программу в этом году включили Пакистан, Китай и Аргентину. На этот раз на отборочные туры пригласили председателей национальных культурных объединений, которые вместе с жюри оценивали, насколько представленные номера соответствуют национальной идентичности. Помимо концертной программы здесь организована выставка. Можно примерить, сфотографироваться в национальных костюмах, попробовать блюдо и познакомиться с народным творчеством. Давайте послушаем участников и гостей фестиваля.

Геннадий Александров, председатель Международного общественного объединения чувашей «Атал» в Беларуси:

Вот это мои девчата, тоже чувашки. И будем петь сегодня чувашские песни и выступать. Оксана Семашко:

А можно немножко напеть что-нибудь?

– Давайте.

– Да.

– [Поет].

Нанэ Гаспарян, представитель Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан»:

Мы представляем Республику Армению фольклерный ансамбль армянского танца «Эребуни». Сегодня порадуем вас нашим выступлением. Мы будем петь собственную песню. У нас есть группа, называется Mut Nyut. Очень классно, что люди на нас так обращают внимание. Мы готовы радовать всех нашим выступлением и дарить тоже позитив.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Атмасфера пануе проста незабыўная. Таму што людзі ўсміхаюцца, танчаць, расказваюць вершы. Вельмі чула ставяцца адзін да аднаго. І гэта гаворыць аб тым, што ў нашай Беларусі ўсе жывуць вельмі дружна, мірна, нягледзячы на розныя нацыянальнасці, на этнічную прыналежнасць.