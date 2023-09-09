«Атмасфера пануе проста незабыўная». В Минске проходит XIV фестиваль национальных культур
Новости Беларуси. Праздничное настроение минчанам и гостям большого города сегодня, 9 сентября, создавали участники XIV фестиваля Национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что происходит у городской Ратуши – расскажет Оксана Семашко.
Оксана Семашко, корреспондент:
Атмосфера здесь такая, что даже не хочется уходить. Хочется подпевать и пританцовывать. Сегодня на площадке городской Ратуши удалось собрать представителей больше 20 национальностей. Дополнительно в концертную программу в этом году включили Пакистан, Китай и Аргентину. На этот раз на отборочные туры пригласили председателей национальных культурных объединений, которые вместе с жюри оценивали, насколько представленные номера соответствуют национальной идентичности.
Помимо концертной программы здесь организована выставка. Можно примерить, сфотографироваться в национальных костюмах, попробовать блюдо и познакомиться с народным творчеством. Давайте послушаем участников и гостей фестиваля.
Геннадий Александров, председатель Международного общественного объединения чувашей «Атал» в Беларуси:
Вот это мои девчата, тоже чувашки. И будем петь сегодня чувашские песни и выступать.
Оксана Семашко:
А можно немножко напеть что-нибудь?
– Давайте.
– Да.
– [Поет].
Нанэ Гаспарян, представитель Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан»:
Мы представляем Республику Армению фольклерный ансамбль армянского танца «Эребуни». Сегодня порадуем вас нашим выступлением. Мы будем петь собственную песню. У нас есть группа, называется Mut Nyut. Очень классно, что люди на нас так обращают внимание. Мы готовы радовать всех нашим выступлением и дарить тоже позитив.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Атмасфера пануе проста незабыўная. Таму што людзі ўсміхаюцца, танчаць, расказваюць вершы. Вельмі чула ставяцца адзін да аднаго. І гэта гаворыць аб тым, што ў нашай Беларусі ўсе жывуць вельмі дружна, мірна, нягледзячы на розныя нацыянальнасці, на этнічную прыналежнасць.
Оксана Семашко:
Больше чем за полдня этот национальный фестиваль да и в целом городской праздник сумели сплотить еще большее число народов. За это и любят наш больше чем двухмиллионный, уютный, мирный и добрый город. Ну а мы с оператором постепенно от работы настраиваемся на атмосферу праздника, чего и вам коллеги желаем. Конечно же, всех горожан этой столицы еще раз поздравляем с праздником, с Днем города и ждем всех на праздничных локациях, не только в центре города, но и в спальных районах. Впереди у нас много площадок для празднований, а также фейерверк.