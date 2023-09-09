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«Самое главное – очень много молодёжи». Владимир Кухарев посетил площадку возле Дворца спорта

09 сентября 2023 14:26
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Новости Беларуси. В самом центре столицы продолжается приуроченный ко Дню города «Олимпийский квест». На нем можно испытать свои силы в самых различных видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самое главное – очень много молодёжи». Владимир Кухарев посетил площадку возле Дворца спорта-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы сегодня видим, сколько любителей спорта у нас на этих локациях, которые организованы возле Дворца спорта. Самое главное – очень много молодежи, которая, думаю, в ближайшее время запишется в секции. Сегодня никто не уйдет равнодушный. В ближайшее время надо ожидать большого притока молодых людей в спортивные секции. Проведенные в Минске II Игры стран СНГ показали, что все виды спорта пользуются популярностью.

Отметим, всего на площадке возле Дворца спорта работает около 50 различных спортивных зон. Настроение любителям активного отдыха подымают выступления знаменитых артистов. 

Виктор Лукашенко: «Праздники людей объединяют. Мы вместе думаем, мечтаем, идём к единой хорошей цели» (здесь подробнее). 

# День города в Минске # общество # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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