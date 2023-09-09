Виктор Лукашенко: «Праздники людей объединяют. Мы вместе думаем, мечтаем, идём к единой хорошей цели»

Новости Беларуси. В самом центре столицы продолжается приуроченный ко Дню города «Олимпийский квест». На нем можно испытать свои силы в самых различных видах спорта. Но началось праздничное мероприятие у Кургана славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно оттуда стартовал масштабный мотопробег. Байкеры из Беларуси, России и стран Европы приняли участие в H.O.G. Rally Minsk. Этот фестиваль традиционно завершает сезон для любителей мотоциклов. Перед отправкой в Минск они возложили цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы. Затем колонна двинулась ко Дворцу спорта. Байкеры поставили зрелищную точку в сезоне, проехав по главным улицам праздничного Минска, а уже на финише их ждал «Олимпийский квест».