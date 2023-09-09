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Виктор Лукашенко: «Праздники людей объединяют. Мы вместе думаем, мечтаем, идём к единой хорошей цели»

09 сентября 2023 14:25
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Новости Беларуси. В самом центре столицы продолжается приуроченный ко Дню города «Олимпийский квест». На нем можно испытать свои силы в самых различных видах спорта. Но началось праздничное мероприятие у Кургана славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко: «Праздники людей объединяют. Мы вместе думаем, мечтаем, идём к единой хорошей цели»-1

Именно оттуда стартовал масштабный мотопробег. Байкеры из Беларуси, России и стран Европы приняли участие в H.O.G. Rally Minsk. Этот фестиваль традиционно завершает сезон для любителей мотоциклов. Перед отправкой в Минск они возложили цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы. Затем колонна двинулась ко Дворцу спорта. Байкеры поставили зрелищную точку в сезоне, проехав по главным улицам праздничного Минска, а уже на финише их ждал «Олимпийский квест».

Виктор Лукашенко: «Праздники людей объединяют. Мы вместе думаем, мечтаем, идём к единой хорошей цели»-4

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:
Все прошло хорошо. Обычно мы когда собираемся на мотопробег в Беларуси, идет дождь. В этот раз небесная канцелярия над нами смилостивилась. Вы видите, какая хорошая погода, сколько людей по дороге, вы сами были свидетелями, встречали, приветствовали нас. Это приятно. Эти праздники людей объединяют. И мы вместе думаем, мечтаем, идем к единой нашей хорошей цели.

«Самое главное – очень много молодёжи». Владимир Кухарев посетил площадку возле Дворца спорта (подробности здесь). 

# День города в Минске # общество # Виктор Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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